Le Chicago Sky atteint son apogée dans les séries éliminatoires de la WNBA au moment idéal

Le Chicago Sky a annoncé à la WNBA qu’ils étaient sérieux au sujet de passer d’un arriviste courageux à un prétendant au titre légitime lorsqu’ils ont signé la légende vivante Candace Parker loin des Los Angeles Sparks au début de l’intersaison. En ajoutant Parker, le Sky n’a pas seulement acquis une icône de la ville natale (Parker a grandi dans la banlieue de Naperville) et l’un des joueurs les plus polyvalents de l’histoire du sport. Ils ont également assumé le fardeau des attentes accrues.

Lorsque les directeurs généraux de la WNBA ont été interrogés au début de l’année sur le vainqueur du championnat, les Sky étaient à égalité pour le deuxième choix le plus populaire après les As de Las Vegas. Alors que le Sky avait un mélange alléchant de vétérans confirmés et de talents ascendants sur papier, ils ont rapidement appris à quel point le statut de candidat peut être fragile.

Lors de leur victoire d’ouverture de la saison contre les Washington Mystics, Parker s’est blessé à la cheville. Le Sky avait assez pour gagner son prochain match contre le Dream d’Atlanta, mais le bilan de la perte de Parker s’est rapidement installé. Chicago a perdu sept matchs consécutifs sans Parker et n’a rompu la séquence qu’à son retour trois semaines plus tard. Une fois que cela s’est produit, le Sky ne pouvait pas perdre: ils ont suivi cette séquence de sept défaites consécutives avec une séquence de sept victoires consécutives et ont montré des signes de ce à quoi l’équipe pourrait ressembler à son meilleur.

C’était ce genre de saison pour le Sky, une saison définie par des épisodes d’incohérence. Chicago a terminé l’année à 16-16 au total avec la 7e attaque, la 6e défense et la 6e note nette de la ligue. Dans la WNBA à 12 équipes, c’est la définition de la moyenne.

Le Sky a cependant l’air tout sauf moyen depuis son entrée en séries éliminatoires. Chicago a remporté deux matchs éliminatoires en simple élimination – d’abord contre les Wings de Dallas, puis contre les Lynx du Minnesota, les favoris – pour écraser les demi-finales. En attendant Chicago, le meilleur Connecticut Sun de la ligue, une équipe qui a remporté le plus de matchs de la WNBA, a terminé avec la meilleure note nette et a également remporté le titre de MVP de la ligue dans le grand dynamique Jonquel Jones.

Si le Sky était intimidé, vous ne pouviez pas le dire à partir du premier match. Le Sky a remporté un double thriller en prolongation, 101-95, pour ne donner au Connecticut que sa deuxième défaite à domicile de la saison. Le Sun a répondu en étouffant l’offensive de Sky au quatrième quart du match 2 pour égaliser la série 1-1.

Les Sky ont du pain sur la planche s’ils veulent atteindre la finale de la WNBA. Le Connecticut est si bon. Mais après tant de battage publicitaire pendant l’intersaison, les Sky ressemblent enfin à l’équipe qu’on leur avait promis d’être. Avec deux vétérans du Temple de la renommée, sans doute le plus grand tireur de l’histoire du basket-ball féminin, et une paire d’ailes athlétiques volant sur le terrain, les Sky sont une équipe dont il est difficile de quitter les yeux. Voici ce qui les rend si amusants à regarder.

Courtney Vandersloot est la déesse des points

Courtney Vandersloot est l’une des plus grandes meneuses de jeu de l’histoire du basket-ball féminin. Si vous pensez que cela semble trop ambitieux, vérifiez simplement les chiffres.

Vandersloot a passé toute sa carrière en WNBA avec les Sky après avoir été classée n ° 3 au repêchage de 2011. Elle a terminé ses études collégiales à Gonzaga au n ° 3 de tous les temps pour le total des passes décisives. Maintenant âgé de 32 ans, Vandersloot ne semble que s’améliorer chaque année. Elle a mené la WNBA pour les passes décisives cinq années consécutives et réalise régulièrement près de 100 passes décisives de plus que sa plus proche compétition. Elle totalise en moyenne le plus de passes décisives par match dans l’histoire de la ligue avec presque une passe décisive du numéro 2 Ticha Penicheiro.

Le match 1 contre le Sun était Sloot à son meilleur : 12 points, 18 passes décisives, 10 rebonds, quatre interceptions et deux blocs en 44 minutes. Ce n’était que le deuxième triple-double de l’histoire des éliminatoires de la WNBA.

Les plus grands meneurs de jeu semblent avoir le don de faire passer leurs coéquipiers ouverts – pas seulement de passer à leurs coéquipiers ouverts. Vandersloot l’a. Elle voit le jeu deux longueurs d’avance sur n’importe qui d’autre sur le terrain. Avoir un autre génie du basket-ball en Parker dans son équipe a créé de beaux moments de symétrie toute l’année.

Cela aurait pu être le meilleur de ses 18 centimes, le Sky ayant besoin de chaque seau en prolongation.

Le Sky a affiché le troisième pourcentage d’aide le plus élevé de l’histoire de la ligue cette saison, et l’empreinte de Vandersloot est partout sur ce nombre. Elle a un contrôle total sur chaque possession et un véritable don pour mettre le ballon en position de marquer pour ses coéquipiers. La regarder comme un général d’étage, c’est voir un maître à l’œuvre.

Candace Parker l’a toujours

Parker est un phénomène depuis qu’elle est entrée dans le monde du basket-ball. Elle a remporté le concours de dunk au McDonald’s All-American Game 2004. Elle a terminé sa carrière au Tennessee avec deux titres nationaux, deux Wooden Awards et un dunk très mémorable. Elle a été le premier choix du repêchage de la WNBA 2008 et a remporté le titre de recrue de l’année et de MVP au cours de la même saison, ce que seuls Wilt Chamberlain et Wes Unseld peuvent dire. Elle a remporté un autre MVP en 2013 et son premier championnat WNBA avec les Sparks en 2016. Il y a aussi ses deux médailles d’or, ses neuf sélections d’équipe All-WNBA et son prix du joueur défensif de l’année en 2020.

Je pense que vous avez compris : Parker est une icône du jeu et sera intronisée au Temple de la renommée dès la fin de sa carrière. Aujourd’hui âgée de 35 ans, elle montre qu’il lui en reste encore beaucoup dans le réservoir.

À 6’4, Parker est le package total sur le sol. Elle peut gérer comme un garde.

Passez comme un garde.

Tirez comme un garde :

Protégez la jante comme un centre :

Combien de joueurs dans l’histoire du jeu peuvent bloquer un tir comme celui-ci et lancer immédiatement une incroyable passe de sortie comme Parker l’a fait lors du premier match de la saison contre les Mystics ?

Parker est toujours aussi dynamique, même tard dans sa carrière. Ce n’est pas seulement sa combinaison historique de taille et d’habileté qui la rend si efficace – elle est aussi l’un des grands esprits du basket-ball.

Sans Parker cette saison, les Sky ont eu du mal à gagner un match. Avec elle, ils affronteront la meilleure équipe de la ligue en demi-finale. Appréciez-la tant que vous le pouvez encore.

Allie Quigley est un tireur d’élite hors de toute action

Quigley est une autre légende de Chicagoland qui a joué son ballon de lycée à Joliet Catholic et son ballon d’université à DePaul. Elle est un incontournable de longue date du Sky, et comme sa femme Vandersloot, elle semble également s’améliorer avec l’âge.

Aujourd’hui âgée de 35 ans, Quigley est trois fois All-Star (2017-2019) et deux fois sixième femme de l’année. Elle est également l’une des meilleures tireuses de l’histoire de la ligue. Elle a trois titres en Three-Point Shootout à son actif et a impressionné les fans avec sa course à l’événement en 2018.

Comme beaucoup des plus grands tireurs de tous les temps, Quigley est très difficile à contenir en raison de sa capacité à se déplacer. Le ciel l’exécute dans une boucle sans fin d’actions pour la libérer de trois, et elle est capable de frapper avec juste un tout petit peu de lumière du jour.

Regardez à quelle vitesse elle obtient le tir en sortant de cette épingle :

Allie Quigley est tellement rapide à tirer. Elle est refusée sous le panier, alors elle s’échappe et obtient un repère, qui est tout l’espace dont elle a besoin pour lancer le 3. pic.twitter.com/UMTSHF6C6K – Résidu positif (@presidual) 26 septembre 2021

Tout ce que Quigley a fait au cours de sa saison à l’âge de 35 ans a été atteint à 45,4% de ses trois avec 4,6 tentatives par match. Jouer deux passeurs historiques cette saison a rendu Quigley encore plus dangereux.

Diamond DeShields et Kahleah Copper ajoutent de l’athlétisme sur l’aile

Les Sky sont dirigés par leurs trois stars vétérans, mais c’est une paire de jeunes joueurs sur les ailes qui donne à l’équipe un coup de pouce supplémentaire en matière de défense, d’athlétisme et de jus de balle.

Kahleah Copper est venu au ciel dans le commerce d’Elena Delle Donne. Après avoir été joueuse de banc au cours de ses trois premières années, Copper a fait un tour de star dans la bulle en doublant plus que sa moyenne de pointage. Cette saison, elle a remporté sa première sélection dans l’équipe d’étoiles et a dominé l’équipe au chapitre des marqueurs.

Copper est un ailier de 6’1 qui peut faire pression sur le ballon défensivement et frapper sans crainte le panier en attaque. Ses escapades sur la voie ont été incroyablement amusantes à regarder toute la saison.

Alors que le cuivre a monté, Diamond DeShields a fait un petit pas en arrière. Il fut un temps où DeShields ressemblait à une future star – maintenant elle sort du banc où elle injecte de l’énergie dans n’importe quelle formation.

À son meilleur, DeShields peut voler partout sur le sol et faire des jeux de bobines de surbrillance aux deux extrémités. Il n’y a pas beaucoup d’ailes dans la ligue qui s’élèvent sans effort pour un bloc comme celui-ci :

Il suffit de regarder l’explosion sur ce disque :

DeShields n’est pas toujours la marqueuse la plus efficace, mais lorsqu’elle est au sommet de son art, les Sky sont la meilleure version d’eux-mêmes. Dans une équipe avec une base de vétérans aussi solide, ce sont Copper et DeShields qui ont le potentiel de faire passer le Sky au niveau supérieur.

Pour aussi talentueux que Sky, le Connecticut peut être encore meilleur

Jonquel Jones est une joueuse offensive dominante au milieu qui peut se frayer un chemin vers les points à l’intérieur, étirer le sol avec son pull et attaquer le verre pour des conseils et des remises. Alyssa Thomas est une force physique et semble en quelque sorte être de retour au sommet de ses pouvoirs après s’être déchiré le tendon d’Achille en janvier. Brionna Jones est une charge en tant que buteuse intérieure, et DeWanna Bonner est une aile de 6’4 qui peut marquer aux trois niveaux. Ce n’est pas par hasard que le Sun était la meilleure équipe cette saison.

Sun vs. Sky est un affrontement stylistique merveilleux avec de grands joueurs partout sur le terrain. C’était une route sinueuse pour arriver ici pour Chicago, mais c’est l’équipe que les Sky pensaient avoir toute l’année.