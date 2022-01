Le Chicago Teachers Union bloque la circulation autour de l’hôtel de ville pour protester contre le verrouillage

Le Chicago Teachers Union a organisé lundi une caravane de voitures pour fermer la circulation autour de l’hôtel de ville pour protester contre le district scolaire qui interdit aux enseignants d’accéder aux plateformes en ligne qui leur permettent d’enseigner à distance.

La caravane est survenue comme une impasse permanente entre la CTU et le maire de Chicago, Lori Lightfoot, au sujet des protocoles COVID-19 qui s’étendent sur sa deuxième semaine.

Les élèves de l’école primaire Mt. Greenwood à Chicago partent après une journée complète de cours le lundi 10 janvier 2022. (AP Photo/Charles Rex Arbogast)

Deux jours seulement après le retour des élèves à l’école après les vacances d’hiver, la CTU a voté pour le retour à l’enseignement à distance par elle-même et la plupart des membres du syndicat sont restés en dehors des écoles, affirmant qu’ils reviendraient lorsqu’il y aurait un accord ou lorsque la dernière vague d’infections au COVID-19 se calmerait .

La CTU a déclaré dimanche qu’elle « enverrait un message que le maire ne peut ignorer » si les enseignants étaient à nouveau en lock-out lundi.

« [W]Nous utiliserons notre temps de déjeuner et de préparation pour organiser des caravanes de voitures à travers la ville », a déclaré la CTU dans un communiqué de presse. « Nous convergeons vers l’hôtel de ville afin que le maire et tout Chicago sachent que notre quête de sécurité se poursuit. »

Des images de la caravane partagées sur Twitter montrent une file de voitures encombrant une rue du centre-ville de Chicago lundi après-midi. Une cacophonie de klaxons peut être entendue alors que les voitures descendent la rue.

Madeleine Dupree, qui a partagé la vidéo, a écrit dans un post de suivi que la caravane était restée au moins deux heures.

« [T]son syndicat se montre UP pour nos étudiants, notre communauté + les uns les autres », a-t-elle écrit.

Les cours de centaines de milliers d’élèves ont été annulés pour un quatrième jour après que les représentants de la CTU et du district aient passé le week-end à négocier, mais n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur les conditions de retour des enseignants en classe.

Le président de la CTU, Jesse Sharkey, a déclaré que les représentants du syndicat et du district avaient négocié jusqu’à 22 heures dimanche, mais « restaient à l’écart sur un certain nombre de caractéristiques clés » que les enseignants souhaitent avant de retourner en classe, notamment un programme de tests et des déclencheurs pour fermer une école pour un enseignement en personne en raison de une épidémie.

Sharkey a accusé le maire Lori Lightfoot de refuser de faire des compromis sur les principales priorités des enseignants et a déclaré que la direction syndicale ne pouvait pas revenir aux membres avec ce que l’équipe du maire a offert jusqu’à présent.

Le président du Chicago Teachers Union, Jesse Sharkey, prend la parole devant une caravane de voitures où les enseignants et les partisans se sont réunis pour exiger un retour sûr et équitable à l’apprentissage en personne pendant la pandémie de COVID-19 à Chicago, Illinois, le 12 décembre 2020. (Max Herman/ NurPhoto via .)

« Le maire est implacable mais elle est implacablement stupide, elle est implacablement têtue », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse lundi. « Elle refuse sans relâche de chercher un logement et nous essayons de trouver un moyen de ramener les gens à l’école. »

Lightfoot a accusé dimanche les enseignants d’avoir abandonné leurs élèves en refusant d’enseigner en personne.

Le syndicat souhaite avoir la possibilité de revenir à l’enseignement à distance dans le district de 350 000 étudiants, et la plupart des membres ont refusé d’enseigner en personne jusqu’à ce qu’il y ait un accord ou que le dernier pic COVID-19 s’atténue. Mais les dirigeants de Chicago rejettent l’apprentissage à distance à l’échelle du district, affirmant qu’il est préjudiciable aux élèves et que les écoles sont sûres. Au lieu de cela, Chicago a choisi d’annuler les cours deux jours seulement après le retour des étudiants des vacances d’hiver.

La mairesse de Chicago, Lori Lightfoot. (Jose M. Osorio/Chicago Tribune/Tribune News Service via .)

Le ton de la déclaration du PDG de Lightfoot et du CPS, Pedro Martinez, dimanche soir, suggérait plus de progrès que samedi lorsque, peu de temps après que le syndicat a rendu publique sa dernière offre, ils ont déclaré : « dirigeants de la CTU, vous n’écoutez pas » et ont juré de ne pas « » se radoucir. » L’offre qu’elle a rejetée incluait des enseignants se rendant dans les écoles lundi pour distribuer des ordinateurs portables pour l’apprentissage à distance pour commencer temporairement mercredi.

Les dirigeants syndicaux ont accusé Lightfoot d’intimidation, affirmant que bien que l’instruction en personne soit meilleure, la pandémie a forcé des décisions difficiles.

« Le maire dit qu’elle va poursuivre sans relâche une affaire, mais le maire n’est pas un procureur et je ne suis pas un criminel poursuivi », a déclaré Sharkey. « Nos membres ne sont pas des gens qui ont fait quelque chose de mal. »

Depuis la rentrée, certaines classes individuelles sont temporairement passées à l’enseignement à distance en cas d’infection. Mais en rejetant un retour à grande échelle à l’apprentissage à distance, les responsables de la santé de la ville soutiennent que la plupart des étudiants mis en quarantaine en raison d’une éventuelle exposition en classe n’obtiennent pas le COVID-19. Le district pilote un programme de « test pour rester » pour réduire les temps d’isolement.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.