Le chien de garde de la protection des données affirme que Zoom est incompatible avec le RGPD

Un organisme de surveillance de la protection des données en Allemagne a averti la Chancellerie du Sénat de Hambourg d’éviter d’utiliser Zoom car son logiciel de visioconférence est désormais incompatible avec le RGPD de l’UE.

Dans un nouveau communiqué de presse d’Ulrich Kühn, le commissaire par intérim de Hambourg pour la protection des données et la liberté d’information a averti les membres du gouvernement allemand de ne pas utiliser la version à la demande de Zoom, comme l’a rapporté The Register.

Dans son plaidoyer auprès des représentants du gouvernement, Kühn fait référence à la décision de la Cour de justice européenne Schrems II qui empêche les entreprises de l’UE d’effectuer des transferts de données vers des entreprises non européennes. Il poursuit en affirmant que l’utilisation de Zoom viole le RGPD car le logiciel transmet des données personnelles aux États-Unis.

En juillet de l’année dernière, la Cour de justice de l’UE a annulé l’accord de protection des données du bouclier de protection des données entre l’UE et les États-Unis, ce qui a entraîné une grande confusion juridique pour les entreprises de l’UE travaillant avec des entreprises aux États-Unis.

Zoom et RGPD

Dans un article sur les transferts de données de l’UE vers les États-Unis, Zoom explique qu’il signera des clauses contractuelles types (SCC) avec les clients en Europe et prendra des garanties supplémentaires pour protéger leurs données de manière à respecter les normes. conformément au RGPD.

Bien que cela fonctionnera probablement pour la plupart des entreprises de l’UE, Kühn a souligné que les organisations gouvernementales en Allemagne ont déjà accès aux systèmes de vidéoconférence de Dataport qui sont pleinement conformes aux lois de l’UE sur la protection des données, en déclarant :

« A la FHH, tous les salariés ont accès à un outil de visioconférence éprouvé et sans problème vis-à-vis de la transmission vers les pays tiers. En tant que fournisseur de services central, Dataport fournit également des systèmes de vidéoconférence supplémentaires dans ses propres centres de données. Ceux-ci sont utilisés avec succès dans d’autres pays tels que le Schleswig-Holstein. On ne comprend donc pas pourquoi la Chancellerie du Sénat insiste sur un système supplémentaire et juridiquement très problématique.”

Le fait que Zoom soit facile à utiliser et rapide à lancer pourrait être l’une des raisons pour lesquelles les membres de la Chancellerie du Sénat de Hambourg en ont fait leur solution de visioconférence préférée bien qu’ils aient déjà accès aux systèmes de visioconférence de Dataport.

TechRadar Pro a contacté Zoom à ce sujet et un porte-parole de l’entreprise a fait la déclaration suivante :

« Zoom est fier de travailler avec la ville de Hambourg et de nombreuses autres organisations, entreprises et établissements d’enseignement allemands de premier plan. La confidentialité et la sécurité de nos utilisateurs sont des priorités absolues pour Zoom, et nous prenons au sérieux la confiance que nos utilisateurs nous accordent. Zoom s’engage à se conformer à toutes les lois, règles et réglementations applicables en matière de confidentialité dans les juridictions dans lesquelles il opère, y compris le RGPD.

Via le registre