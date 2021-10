Le chien de garde de l’État de New York ordonne à deux sociétés de crypto-monnaie de fermer leurs opérations et de lancer de nouvelles enquêtes

Le bureau du procureur général de New York (NYAG) a ordonné à deux sociétés de prêt de crypto-monnaie anonymes de suspendre leurs activités dans l’État. Parallèlement, des investigations complémentaires ont été lancées sur trois plateformes supplémentaires.

Exiger que les entreprises de cryptographie obéissent à la loi

Les plateformes de prêt crypto proposent des comptes rémunérés. Le régulateur a déclaré qu’il avait souvent conseillé aux entités qui opèrent dans l’État ou qui proposent des produits connexes aux New-Yorkais de s’inscrire auprès du Bureau du procureur général (OAG). Pourtant, une directive que ces deux sociétés de prêt de crypto-monnaies semblent avoir négligée.

« Les plateformes de crypto-monnaie doivent respecter la loi, comme tout le monde, c’est pourquoi nous ordonnons maintenant la fermeture de deux sociétés de crypto-monnaie et en forçons trois autres à répondre immédiatement aux questions », a déclaré le procureur général James. « Mon bureau est chargé de veiller à ce que les acteurs de l’industrie ne profitent pas d’investisseurs sans méfiance. Nous avons déjà pris des mesures contre diverses plateformes et devises crypto qui ont commis des fraudes ou opéré illégalement à New York. Les actions d’aujourd’hui s’appuient sur ce travail et envoient le message que nous n’hésiterons pas à prendre les mesures nécessaires contre toute entreprise qui, selon elle, est au-dessus des lois. »

Alors que le NYAG s’est souvent appuyé sur la Martin Act de New York pour définir quels actifs relèvent de la classification de sécurité, il a noté que «la nature et la fonction des produits ou services de prêt en monnaie virtuelle les plus courants démontrent qu’ils relèvent directement de l’un des nombreux ‘ catégories de sécurité en vertu de la Loi Martin.

Pénalités trop lourdes à encourir

Le NYAG, sous l’administration Letitia James, a traité les contrevenants à ses lois existantes avec une main de fer, de sorte que les sanctions prononcées sont souvent trop lourdes à encourir. Un mouvement a poussé de nombreuses plates-formes émergentes de crypto-monnaie à sécuriser les licences appropriées avant d’opérer dans l’État.

L’objectif général du bureau du procureur général est d’offrir une protection fiable aux investisseurs, quel que soit le marché concerné.

