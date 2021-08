Huobi

Le chien de garde espagnol publie un avis contre les échanges cryptographiques Bybit et Huobi pour opération non autorisée

Le régulateur financier espagnol, la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV), a émis un avertissement à l’encontre de 12 sociétés qui incluent les bourses de crypto-monnaie Bybit et Huobi.

Selon l’avis, l’avertissement a été donné car ces institutions ne sont pas inscrites dans le registre correspondant de cette Commission et, en tant que telles, elles ne sont pas autorisées à fournir des services d’investissement ou d’autres activités soumises au contrôle de l’agence gouvernementale.

Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que les activités sont suspendues, a rapporté la publication locale. Il a déclaré que les avertissements de la commission sont courants et sont exécutés comme mesure pour prévenir d’éventuels cas d’escroqueries. Fin 2019, CNMV avait également mis en garde contre quatre entités non autorisées opérant en Espagne.

Outre Huobi et Bybit, les autres sociétés mentionnées dans l’avis incluent The Market Limited, Skyway Capital, Profit Assist, N2 Group, Markets EU, Markets Cube, Liberty Sky, Financial Resident, Expertise Trader et Dsdaq Market.

Sur le marché à terme Bitcoin, Huobi et Bybit figurent parmi les cinq premiers en termes de volume et représentent respectivement 5,87 % et 11,75 % de l’intérêt ouvert sur la part de marché des contrats à terme Bitcoin.

Sur le marché au comptant, TokenInsight a estimé le volume des transactions de Huobi à 1,16 billion de dollars au deuxième trimestre, battu seulement par les 3,57 billions de dollars de Binance. Cependant, la valeur de son jeton natif HT brûlé a chuté de 54% par rapport à juin à 22,3 millions de dollars, ce qui, selon la bourse, est une “réponse naturelle” aux tendances du marché.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.