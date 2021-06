Juridique & Réglementaire

Le chien de garde financier d’Afrique du Sud réglementera les actifs cryptographiques de « manière progressive et structurée »

L’Afrique du Sud est prête à mettre en place des contrôles des actifs cryptographiques pour freiner les cas croissants de fraude et d’escroqueries et améliorer la gestion des flux transfrontaliers.

Selon une déclaration du Groupe de travail intergouvernemental sur les technologies financières (IFWG) et de la Financial Sector Conduct Authority (FSCA), le pays commencera à réglementer les crypto-monnaies avec une “approche structurée”.

« Les actifs cryptographiques seront soumis à la réglementation sud-africaine de manière progressive et structurée. Il est cependant réitéré qu’avec ou sans réglementation, les actifs cryptographiques restent intrinsèquement risqués et volatils », lit-on dans le document publié vendredi.

La prise de position du groupe formule plusieurs recommandations pour la création d’un cadre réglementaire.

L’IFWG a recommandé d’imposer des règles de lutte contre le blanchiment d’argent aux fournisseurs de services de cryptographie. Il a en outre souligné la surveillance des flux financiers transfrontaliers, l’application des lois du secteur financier à l’industrie de la cryptographie et la nécessité d’une meilleure littératie financière pour les clients de détail.

Le soutien du document de position présentera aux régulateurs du pays les outils nécessaires pour commencer à mettre en œuvre des mesures conformément aux recommandations.

“Le développement dynamique du marché de la cryptographie doit continuer à être surveillé de manière proactive, y compris le maintien des connaissances sur les meilleures pratiques internationales émergentes par le biais d’organismes de normalisation” et d’autres mesures, a déclaré l’IFWG.

Cela aidera à fournir aux participants du marché de la cryptographie la clarté dont ils ont tant besoin, ce qui peut aider davantage l’industrie de la cryptographie à se développer dans le pays.

En janvier, la valeur quotidienne des échanges de crypto-actifs a dépassé les 2 milliards de rands (147 millions de dollars) pour la première fois en Afrique du Sud.

Le même mois, Brandon Topham, responsable de l’application de la loi pour la FSCA, avait déclaré que la réglementation se concentrerait principalement sur la protection des consommateurs plutôt que des entreprises.

Le mois dernier, la Banque de réserve sud-africaine a déclaré qu’elle envisageait également une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) comme monnaie légale électronique.

