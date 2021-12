Le chien de la princesse Sofia récupéré après une tentative de sauvetage « céleste comique » | Monde | Nouvelles

Une simple recherche sur Google sur le petit chien qui suivait Angelina Berge, 20 ans, l’a fait tomber à genoux après avoir découvert que le toutou appartenait à Princesse Sofia de Suède et son mari le prince Carl Philip. S’adressant au journal suédois Expressen, Mme Berge a déclaré que le petit chien avait commencé à les suivre, et après avoir tenté d’appeler un numéro de téléphone sur le collier du chiot, l’amie d’Angelina a mentionné que le prince et la princesse vivaient à proximité et qu’ils avaient un animal de compagnie.

Elle a déclaré au média suédois: « Ensuite, j’ai recherché sur Google et j’ai obtenu un article selon lequel le chien du prince s’était déjà échappé. »

« J’ai vu la photo du chien et je suis tombé à genoux – je ne pouvais pas m’arrêter de rire parce que c’était tellement comique.

« Nous avons commencé à parler au chien et lui avons dit son nom : « Siri, Siri ». Elle était super contente.

« Ensuite, nous avons réalisé que c’était probablement le chien du prince. »

Angelina a déclaré que le prince était reconnaissant que le chien ait été retrouvé, après qu’elle et son amie aient emmené Siri à la résidence royale du couple.

Elle a ajouté: « Alors nous avons cinglé à la maison du prince et de la princesse.

« Le prince Carl Philip est descendu avec son fils et est allé chercher le chien.

« Il était très gentil et gentil et nous a remerciés encore et encore.

Le couple aime beaucoup le chiot privilégié car on la voit souvent en train d’être postée sur leur page Instagram et lors de promenades avec la famille royale.

L’animal bien-aimé a même été inclus dans certains portraits de famille.