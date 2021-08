in

L’ancien commando des Royal Marines britanniques et fondateur de l’association caritative Nowzad Dogs a affirmé que les talibans avaient poignardé l’un de ses chiens alors qu’il fuyait l’Afghanistan avec ses animaux de sauvetage. M. Farthing a déclaré que cinq chats sont morts pendant le voyage et il pense qu’un chien a été poignardé par les talibans lorsqu’ils ont traversé un poste de contrôle, rapporte le Daily Mail. Il a déclaré que “personne au gouvernement britannique n’a facilité mon entrée dans cet aéroport, je l’ai fait avec les talibans”.

Il a ajouté: “Je suis arrivé au point de contrôle britannique, c’était la première fois et c’est bien dans l’aéroport.

“Les talibans et les Britanniques se tiennent là, il y a des barbelés qui les séparent, c’était la première fois que je parlais à des Britanniques.

“Donc, quiconque porte des accusations ou fait des commentaires doit se trouver sur le sol pour voir comment je suis entré dans cet aéroport.

“Personne n’a facilité mon entrée, aucun interprète ou personne d’autre, il y avait moi et le camion plein de chiens et de chats, qui sont entrés dans une soute où vous ne pouvez pas mettre de personnes.”

LIRE LA SUITE « Les animaux avant les enfants ! » Pen Farthing critiqué alors que le débat «animaux de compagnie contre personnes» éclate sur l’évacuation

Les animaux que M. Farthing a ramenés devront être mis en quarantaine en vertu de la loi britannique.

Si certains sont atteints de maladies, ils devront être euthanasiés.

M. Farthing a déclaré qu’il ne ressentait “pas de joie, juste de la culpabilité” après son départ sans son personnel afghan.

Il a ajouté: “Culpabilité que, pour une raison quelconque, je n’ai pas pu persuader les pouvoirs en place de me donner ces documents quelques jours plus tôt, culpabilité que je les ai laissés derrière.”

S’adressant au Daily Mail, il a déclaré: “Je pense que j’ai pleuré plus au cours des cinq ou six derniers jours que depuis que j’ai quatre ans.

“Je suis juste engourdi avec ça.

“Je pense qu’il me faudra beaucoup de temps pour me sortir de la tête de devoir dire au revoir aux deux membres du personnel qui ont conduit le camion pour me faire entrer à l’aéroport le long de routes bordées de gens.”

Il a ajouté qu’il avait fallu six jours pour obtenir les bons documents pour les vols d’évacuation avant de finalement s’en sortir.