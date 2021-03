Le chien de sauvetage de Bidens, Major, impliqué dans un autre incident de morsure ⋆ .

Le chien de sauvetage Biden Major aurait été impliqué dans un deuxième incident de morsure, mais celui-ci a nécessité des soins médicaux.

« L’incident, qui impliquait un employé du National Park Service, a eu lieu sur la pelouse sud de la Maison Blanche lundi après-midi », a rapporté CNN, citant deux personnes au courant de l’incident.

L’employé travaillait à l’époque et devait s’arrêter pour se faire soigner à l’unité médicale de la Maison Blanche, a également rapporté le réseau de télévision par câble.

L’attaché de presse de la première dame Jill Biden, Michael LaRosa, a confirmé à CNN: «Oui, le major a mordu quelqu’un en promenade. Par prudence, l’individu a été vu par WHMU puis est retourné au travail.

Major, un berger allemand de 3 ans, a été adopté dans un refuge par les Bidens en 2018.

Plus tôt ce mois-ci, Major a été impliqué dans un autre incident de morsure.

Major et un autre premier chien de la famille, Champ de 13 ans, ont été renvoyés au domicile des Bidens dans le Delaware.

Peu de temps après que Joe Biden a remporté la Maison Blanche, l’Associated Press a écrit un article en peluche intitulé: «C’est majeur: les animaux de compagnie sont prêts pour un retour à la Maison Blanche.»

«Dans quelques semaines, Major, son compagnon berger allemand Champ et le félin TBD devraient déménager à la Maison Blanche. Les animaux de compagnie présidentiels offrent à leurs propriétaires une source de confort, de divertissement, de théâtre occasionnel et généralement de bonnes relations publiques », a rapporté le service de presse.

Avant cet incident, la première dame avait déjà trouvé des excuses pour les chiens.

«Ils doivent prendre l’ascenseur, ils ne sont pas habitués à cela, et ils doivent sortir sur la pelouse sud avec beaucoup de gens qui les surveillent. C’est donc ce qui m’a obsédée: amener tout le monde à s’installer et à se calmer », a-t-elle déclaré en février sur« The Kelly Clarkson Show ».