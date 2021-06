Le chien du pont M5 Digby sauve une femme suicide sur l’autoroute Exeter Devon | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les services d’urgence ont été appelés par crainte pour le bien-être de la femme après avoir été aperçue sur le pont de l’A379 près d’Exeter, dans le Devon, mardi matin.

Les négociateurs de la police ont parlé à la femme, mais la situation est devenue “de plus en plus préoccupante”, rapporte Devon Live.

L’équipe de Devon et Somerset Fire and Rescue lui a donc présenté leur chien de thérapie, Digby, qui l’aide dans des situations traumatisantes.

Et il l’a aidée à décider de revenir par les grilles, par l’autoroute M5.

La force a déclaré que le chien avait fait “un travail incroyable”.

Ils ont posté une photo de Digby sur Facebook et ont écrit sur sa journée héroïque.

“Voici Digby. Aujourd’hui, il a fait quelque chose d’incroyable et a aidé à sauver une jeune femme qui envisageait de se suicider sur un pont au-dessus de la M5 près d’Exeter”, indique le statut.

“Nous étions sur les lieux de l’incident dans le cadre d’une intervention multi-agences. Les négociateurs de la police discutaient avec la femme mais la situation devenait de plus en plus préoccupante.

“L’une des équipes de pompiers a eu l’idée d’amener Digby, notre chien de” désamorçage “. Digby aide les équipes qui ont été exposées à des traumatismes lors de séances de thérapie par la parole” de diffusion “.

“Quand Digby est arrivé, la jeune femme a immédiatement tourné la tête pour regarder et a souri. Cela a déclenché une conversation sur Digby et son rôle au sein des pompiers. On lui a demandé si elle aimerait venir rencontrer Digby si elle revenait. sur les grilles, ce que nous sommes heureux de dire qu’elle a fait.

“Nous souhaitons à la femme impliquée tout le meilleur dans son rétablissement.”

La police a également été appelée sur les lieux, près de la sortie 30 de la M5 pour Exeter est et Topsham.

Un porte-parole de la police de Devon et de Cornwall a déclaré: “La police a été appelée sur une passerelle sur l’A379, près d’Exeter juste avant 11 heures aujourd’hui [15 June] suite à un signalement de souci de bien-être pour une femme.

« Des agents, une ambulance et les pompiers sont tous intervenus et des fermetures de routes localisées ont été mises en place.

“La femme a été ramenée en lieu sûr peu après 15 heures et la route a été rouverte.

“Elle a été prise en charge par des professionnels de la santé mentale.”

Quand la vie est difficile, les Samaritains sont là, de jour comme de nuit, 365 jours par an. Vous pouvez les appeler gratuitement au 116 123, leur envoyer un courriel à jo@samaritans.org ou visiter www.samaritans.org pour trouver votre succursale la plus proche.