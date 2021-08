Le chien d’une star de Food Network a attaqué un enfant d’âge préscolaire, selon un procès

La star de Food Network, Jet Tila, fait face à un procès intenté par les parents d’une jeune fille qui affirment que son chien a violemment attaqué leur enfant d’âge préscolaire. Les parents affirment que le Malinois belge de Tila, nommé Halo, a mordu leur fille, la laissant défigurée de façon permanente. Tila, 46 ans, est apparue dans plusieurs émissions de Food Network au cours de sa carrière, notamment Beat Bobby Flay, The Best Thing I Ever Ate et Cutthroat Kitchen.

Les parents affirment que Tila a loué une aire de jeux à l’école maternelle fréquentée par leur fille et le fils de Tila, Ren, pour un événement le lendemain de Noël, selon le procès obtenu par TMZ. Halo était à l’origine attaché à une table, mais l’épouse de Tila, Allison, “a choisi de renoncer au contrôle personnel” de Halo, selon les parents. À ce moment-là, leur fille s’est “doucement” approchée du chien. Il s’est cassé, a commencé à aboyer et a attaqué.

Le chien aurait mordu le visage de leur fille, lui laissant une coupure au nez. Elle a été transportée d’urgence dans une salle d’urgence à proximité et a affirmé que son visage était « en permanence » défiguré. Ils ont affirmé que Tila savait que son chien pouvait être “agressif, vicieux et excessivement dangereux”. TMZ a également publié une photo graphique de la blessure de la jeune fille. Tila n’a pas commenté les allégations.

Tila est née à Los Angeles de parents chinois thaïlandais. Les crédits télévisés de Tila incluent Home & Family, Guy’s Grocery Games, Today, Tournament of Champions, The Talk, Beat Bobby Flay, The Best Thing I Ever Ate, Iron Chef America: The Series, Cutthroat Kitchen, Rachael Ray et Chopped. Il a deux enfants avec sa femme Allison, sa fille Amaya et son fils Ren.

Le célèbre chef est également le premier ambassadeur culinaire de la cuisine thaïlandaise, un titre qu’il a reçu du consul général royal de Thaïlande. Il a également reçu le Dream of Los Angeles Award. Tila a également écrit le livre 101 plats asiatiques que vous devez cuisiner avant de mourir : découvrez un nouveau monde de saveurs dans des recettes authentiques. Son dernier projet est un emplacement à Las Vegas du restaurant Dragon Tiger Noodle Co.. Tila assistera à l’inauguration mercredi.

“Enfant, j’ai passé du temps à apprendre les anciennes traditions de la cuisine asiatique de ma grand-mère cantonaise”, a déclaré Tila à The Snack à propos de son intérêt pour la cuisine. “Elle a été ma première professeure de cuisine. J’ai ces souvenirs de saveurs et de sens qui remontent à 40 ans et m’inspirent à toujours rechercher cette expérience authentique dont je me souviens avoir grandi. La nourriture consiste à apprendre les anciennes méthodes, à écouter les histoires qu’elles racontent. vous, puis les façonner en art pour tous les sens.”