Le chien génial de Caeleb Dressel a écrasé cette nage de 25 mètres

Caeleb Dressel était une puissance aux Jeux olympiques de Tokyo, remportant cinq médailles d’or incroyables, y compris dans des épreuves individuelles comme le 50 mètres nage libre, le 100 mètres nage libre et le 100 mètres papillon.

Après une compétition brutale et éprouvante, Dressel est actuellement le nageur le plus rapide au monde et il a maintenant un total de sept médailles d’or olympiques en deux Jeux.

Et il s’avère que son chien est assez rapide aussi. Jane est un labrador noir qui fait de fréquentes apparitions (au bord de la piscine et autres) sur le compte Instagram de Dressel, mais la dernière vidéo d’elle pourrait être la meilleure.

Dressel a montré les incroyables compétences de nage de Jane en la faisant nager rapidement 25 mètres, ce qui incluait le départ sur un bloc, ce qui à lui seul est incroyable.

Pour autant que nous puissions en juger, cela ressemble à la piscine extérieure de 50 mètres des Florida Gators, et Jane en a absolument écrasé 25.

Et les autres nageurs ont été impressionnés, notamment la sprinteuse suédoise Sarah Sjöström et l’Australien Kyle Chalmers, qui a remporté l’argent derrière Dressel au 100 libre à Tokyo.

Bien joué, Jeanne. Voici quelques autres photos de ce chien génial sur l’Instagram de Dressel :

