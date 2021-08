Le «chien le plus solitaire» du Royaume-Uni à la recherche d’un foyer après quatre ans dans un refuge .

Sue a besoin d’un propriétaire expérimenté qui peut continuer à l’entraîner et lui enlever et mettre le museau confortablement (Photos: Jam Press)

Une lurcher de quatre ans qui a passé quatre ans à regarder d’autres chiens du chenil trouver des foyers est toujours à la recherche de propriétaires aimants.

Sue a été secourue en août 2017 et emmenée au Bath Cats and Dogs de la RSPCA.

Elle a été adoptée en 2018, mais a été renvoyée au refuge peu de temps après parce que les circonstances du propriétaire ont changé.

En quatre ans que Sue, surnommée le «chien le plus solitaire» du Royaume-Uni, a vécu dans le refuge, 941 autres ont trouvé un foyer aimant.

Mais le personnel ne sait pas pourquoi Sue n’a pas rencontré son partenaire – ils disent qu’elle marche bien en laisse, qu’elle est très affectueuse et qu’elle adore jouer avec ses jouets.

La directrice générale de Bath Cats and Dogs Home, Rachel Jones, a déclaré: «Nous ne savons pas pourquoi la pauvre Sue n’a pas été relogée.

“Nous l’adorons tous absolument et aimons l’emmener faire de longues promenades et lui donner beaucoup d’attention, mais nous sommes désespérés de trouver sa propre maison.”

Sue a déjà appris des commandes de base comme « s’asseoir » et « patte » (Image : Jam Press)



Le lurcher est très affectueux et adore jouer avec ses jouets (Photo : Jam Press)



Sue a vu 941 de ses compagnons de chenil se faire adopter (Photo: Jam Press)

Sue a besoin d’un propriétaire expérimenté qui peut l’aider à poursuivre sa formation car elle a des comportements difficiles qu’elle doit désapprendre.

Elle a déjà appris des commandes de base comme « s’asseoir » et « patte » et serait facilement capable d’en apprendre plus.

Son nouveau propriétaire devrait également être à l’aise pour mettre et enlever sa muselière.

Rachel a déclaré: «Sue est un chiot doux et intelligent qui peut parfois être un peu surexcité et bénéficierait donc de propriétaires qui peuvent poursuivre son entraînement.

“Sue est une poursuiveuse, alors nous la promenons en laisse avec une muselière et nous ne la laissons pas courir librement lorsque nous sommes en déplacement à moins que nous ne soyons dans un champ sécurisé.”

Bien que Sue soit heureuse de se divertir, elle préférerait probablement avoir son propriétaire la plupart du temps au début, a déclaré Rachel.

Quiconque pense pouvoir offrir à Sue un foyer aimant doit contacter rehoming@bcdh.org.uk.

