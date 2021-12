Le chien major du président Biden retiré de la Maison Blanche après des problèmes de morsure

C’est très loin avec l’ancien et avec le nouveau, comme Président Bidenle chien de Majeur reçoit la botte de la Maison Blanche … et plusieurs incidents mordants suivis de tentatives infructueuses d’entraînement pour réparer le chiot semblent être le catalyseur.

La Maison Blanche vient d’annoncer que le berger allemand de POTUS « vivra dans un environnement plus calme avec des amis de la famille » … avec les Bidens faisant le pas après avoir consulté des dresseurs de chiens, des comportementalistes animaliers et des vétérinaires.

16/03/21 ABC

Vous vous souviendrez… Major a été impliqué dans 2 incidents de morsure au 1600 Pennsylvania Ave. … avec le premier en mars, lui et son défunt copain, champion, renvoyé au Delaware.

Major est finalement revenu de la niche, mais il n’y avait un autre incident mordant à la Maison Blanche quelques jours seulement après son retour… entraînant un nouvel entraîneur et quelques maîtres-chiens supplémentaires.

Comme nous l’avons signalé … Joe et Jill avoir un nouveau chiot à la Maison Blanche, un nouveau chiot berger allemand nommé Le commandant, est arrivé comme cadeau de Noël en avance.

C’est donc un chien dehors et un chien dedans … et la Première Dame a déclaré plus tôt cette année que la famille ajouterait bientôt un chat au troupeau, aucun signe pour le moment du nouveau félin.