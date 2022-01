Le chiffon de polissage d’Apple est enfin de retour en stock

Parallèlement aux modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces sortis en octobre, Apple a présenté un chiffon de polissage en microfibre de marque Apple au prix de 19 $, qui, comme de nombreux produits Apple trop chers, s’est rapidement transformé en blague.



Le chiffon de polissage s’est vendu en un jour et les estimations d’expédition ont initialement été repoussées à novembre, car les fans d’Apple ne voulaient pas être les seuls sans un chiffon de polissage spécial Apple. Quelques jours plus tard, les stocks de chiffons à polir étaient entièrement épuisés et il est devenu impossible d’en obtenir un avant les vacances.

Depuis lors, l’Apple Cloth a été épuisé, mais comme l’a noté ., il est maintenant de nouveau en stock et prêt à être livré aux clients en quelques jours. Les chiffons de polissage commandés aujourd’hui sur l’Apple Store en ligne seront livrés d’ici la fin de la semaine avec la livraison gratuite.

Il ne semble pas y avoir de disponibilité de chiffons à polir dans les magasins Apple pour le moment, mais cela pourrait changer dans les prochains jours à mesure que les approvisionnements s’améliorent.

Le chiffon de polissage d’Apple est composé d’un matériau doux et non abrasif qui, selon Apple, peut être utilisé pour nettoyer n’importe quel écran Apple, y compris le Pro Display XDR avec un verre nano-texturé spécial.

