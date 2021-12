Le chiffon de polissage de . nettoie vos appareils Apple pour un quart du prix de celui d’Apple

Vous avez peut-être entendu dire que . a récemment lancé un magasin de produits dérivés. Si vous ne l’avez pas encore vérifié, vous devriez le faire maintenant. Nous avons des tonnes de modèles de vêtements vraiment cool, d’autocollants et, oui, un chiffon de polissage. Notre chiffon de polissage est bleu vif et présente notre logo emblématique de l’horloge dans le coin inférieur droit. Il ne fait pas non plus sauter la banque et ne coûte que 5 $, un quart du tissu extrêmement difficile à obtenir d’Apple.

Le chiffon de polissage . est composé à 100 % de microfibre haute densité et présente un bord à motif ondulé. Il est idéal pour éliminer la saleté, la poussière et les taches huileuses. Si vous possédez un appareil avec un écran tactile, et puisque vous êtes sur ce site Web, c’est probablement le cas, vous avez besoin d’un chiffon de polissage décent.

Notre chiffon est idéal pour toutes sortes d’appareils, y compris les téléphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les liseuses électroniques et même les lunettes intelligentes. Le chiffon . mesure 6 pouces sur 6 pouces, vous pouvez donc l’emporter n’importe où. De plus, c’est pratiquement une bonne affaire à seulement 5 $. Si vous commandez maintenant, Cotton Bureau indique que votre commande sera très probablement expédiée entre le 13 et le 16 décembre. Même si Noël approche à grands pas et que les retards de livraison sont courants, il se peut que votre article n’arrive qu’au début de l’année prochaine. Donc, si vous voulez en acheter un pour le fan d’Apple dans votre vie, commandez maintenant !

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :