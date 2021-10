Le chiffon de polissage et les AirPods 3 d’Apple sont désormais disponibles pour le ramassage le jour même dans certains magasins Apple

Le nouveau chiffon de polissage d’Apple à 19 $ qu’il a présenté aux côtés des modèles redessinés de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces est désormais disponible pour le ramassage le jour même dans de nombreux magasins Apple Store aux États-Unis et au Canada.

Le ramassage dans l’Apple Store est un moyen beaucoup plus rapide d’obtenir le chiffon de polissage pour ceux qui n’en ont pas encore commandé, car la boutique en ligne d’Apple propose actuellement une livraison à la mi-janvier pour les commandes passées aujourd’hui aux États-Unis. La disponibilité en magasin peut être vérifiée par code postal ou code postal sur la page produit du chiffon de polissage sur le site Web d’Apple.

Apple dit que le chiffon de polissage est fabriqué avec un matériau doux et non abrasif et peut être utilisé pour nettoyer l’écran de n’importe quel produit Apple de manière sûre et efficace, y compris ceux avec du verre nano-texturé comme le Pro Display XDR. Notez qu’Apple inclut déjà un chiffon de polissage avec le Pro Display XDR, mais il n’en inclut pas avec d’autres produits.

Ceux qui ont rapidement commandé le chiffon de polissage lorsqu’il est devenu disponible la semaine dernière commencent maintenant à recevoir leurs commandes.



Les AirPod de troisième génération sont également disponibles pour le ramassage le jour même dans certains magasins Apple Store aux États-Unis et dans certains autres pays, tout comme certaines configurations des modèles MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces.

