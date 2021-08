Le chiffre d’affaires consolidé de Bharat Forge augmente de 82 % en glissement annuel

in

BN Kalyani, président et directeur général de Bharat Forge, a déclaré que la société avait réussi à afficher de solides performances dans tous les domaines au cours du trimestre malgré les défis posés par le verrouillage de Covid et l’impact ultérieur sur l’activité économique en Inde.

Bharat Forge a déclaré un bénéfice net consolidé de Rs 153,65 crore pour le trimestre de juin par rapport à la perte de Rs 125,81 crore qu’il a affichée au cours du trimestre de juin de l’exercice précédent. Les revenus consolidés ont augmenté de 82% en glissement annuel (en glissement annuel) à Rs 2 107,68,8 crore grâce à la croissance des exportations. Les exportations de la société ont augmenté de 25,3 % pour atteindre 915,6 crores de roupies.

Les bénéfices de l’entreprise ont été inférieurs en raison d’une dépense de 616,47 crores de roupies pour le régime de retraite volontaire offert à 200 employés de son usine de Chakan en juin 2021. BN Kalyani, président et directeur général de Bharat Forge, a déclaré que l’entreprise avait réussi à réaliser de solides performances dans le conseil d’administration au cours du trimestre malgré les défis posés par le verrouillage de Covid et l’impact ultérieur sur l’activité économique en Inde.

Malgré d’importantes pressions générales sur les coûts des intrants, les marges d’Ebitda ont augmenté de 300 points de base (pb) grâce à un mix de produits favorable, a déclaré Kalyani. Au cours du trimestre, la société a finalisé l’acquisition de Sanghvi Forgings pour un coût de Rs 77,06 crore. Cette société est spécialisée dans la fabrication de pièces forgées lourdes pour des applications industrielles.

Kalyani s’attend à ce que la croissance globale se poursuive au T2FY22, soutenue par la reprise du marché intérieur des MHCV et une amélioration soutenue des niveaux de demande sur le marché d’exportation. La société surveille les problèmes d’approvisionnement en semi-conducteurs et l’augmentation des coûts des intrants dans les mois à venir.

