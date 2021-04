Le chiffre d’affaires de Coinbase au premier trimestre atteint un record de 1,8 milliard de dollars avant son inscription au Nasdaq

Coinbase a annoncé des résultats impressionnants pour le premier trimestre une semaine avant la cotation directe de la bourse au Nasdaq, estimant que le volume des transactions est en hausse de 276% et que les revenus trimestriels ont atteint 1,8 milliard de dollars.

Les revenus abondants, révélés dans l’appel des résultats du premier trimestre de la société, éclipsent ses revenus de 190 millions de dollars par rapport à la même période l’année dernière, la société attribuant une partie de cette croissance explosive au marché haussier de Bitcoin.

La bourse américaine a estimé le bénéfice net entre 730 millions de dollars et 800 millions de dollars et une EBIDTA d’environ 1,1 milliard de dollars.

Le marché haussier a également vu les utilisateurs actifs mensuels passer à plus de six millions d’utilisateurs, contre 1,3 million au premier trimestre, les actifs cryptographiques sur la plate-forme augmentant de 1200% d’une année sur l’autre, passant de 17 milliards de dollars à 223 milliards de dollars.

La PDG de la bourse basée aux États-Unis, Alesia Haas, a déclaré:

«Nous avons vu tous les temps les prix élevés de la cryptographie entraîner des niveaux élevés d’activité des utilisateurs et du volume de négociation sur notre plate-forme.»

Avec 56 millions d’utilisateurs vérifiés, Haas a suggéré que les utilisateurs mensuels actifs pourraient atteindre sept millions au maximum cette année, bien qu’il ait averti que cela pourrait chuter à quatre millions si un marché baissier se produisait cette année.

L’entreprise dépense énormément pour acquérir de nouveaux clients. Après la cotation de la semaine prochaine, Coinbase a l’intention d’augmenter ses dépenses de vente et de marketing entre 12% et 15% du chiffre d’affaires net de cette année dans le but de générer une «croissance significative en 2021».

<< En ce qui concerne l'année 2021 complète, afin d'étendre nos opérations et de continuer à stimuler l'innovation produit, nous prévoyons que nos dépenses de technologie et de développement ainsi que nos frais généraux et administratifs se situeront entre 1,3 et 1,6 milliard de dollars, hors rémunération à base d'actions, en 2021. "

Les résultats du rapport sont préliminaires et non audités, cependant, la bourse a voulu publier un rapport détaillé avant la cotation au Nasdaq prévue pour le 14 avril. La société enregistrera près de 115 millions d’actions ordinaires de classe A, sous le symbole COIN. En tant que cotation directe, la bourse ne vendra pas de nouvelles actions et ne pourra enregistrer que des actions existantes, ce qui permettra aux parties prenantes existantes de vendre leurs actions à de nouveaux investisseurs.

Coinbase a reçu plusieurs évaluations allant de 68 milliards de dollars sur la base de transactions sur le marché privé à plus de 120 milliards de dollars.

Le PDG de la société de recherche en investissement New Constructs, David Trainer, doutait des attentes élevées. «La valorisation attendue de Coinbase d’environ 100 milliards de dollars est bien trop élevée», a-t-il déclaré lundi dans une note aux clients.

«Il est difficile de faire valoir sans ambages que la société peut justifier les attentes élevées inhérentes à sa valorisation compte tenu de la concurrence croissante sur un marché de négociation de crypto-monnaie mature et du manque de durabilité de sa part de marché et de ses marges actuelles.»

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, s’est adressé à Twitter pour féliciter Coinbase pour ses chiffres trimestriels impressionnants et sa prochaine introduction en bourse, et l’a comparé à ses propres chiffres d’échange beaucoup plus récents.