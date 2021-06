Le chiffre d’affaires de l’Uttar Pradesh augmente de 42% en glissement annuel en mai

La collection de Rs 314,62 crore du département des transports, bien qu’elle ait triplé par rapport à la collection de Rs 99,86 crore de mai 2020, ne représente que 39,6% de l’objectif du mois.

Les recettes fiscales (OTR) de l’Uttar Pradesh ont considérablement augmenté en mai 2021 par rapport à l’année précédente, mais se situent toujours dans une fourchette de 50% de l’objectif, suggèrent les informations recueillies par FE.

Une reprise progressive des activités industrielles, malgré le couvre-feu induit par Covid-19 imposé dans l’État, a contribué à la lente reprise et les gains sont principalement dus à une hausse de la TPS et des perceptions de TVA.

Selon les données du département des finances consultées par FE, l’État a absorbé 8 272,55 crores de roupies en tant que recettes fiscales et non fiscales en mai 2021, soit une augmentation de 42% par rapport aux 5 820 crores de Rs collectés il y a un an. Cependant, cela ne représente que 52,7% de l’objectif de collecte de Rs 15 683,37 crore pour le mois.

Les revenus de la TPS en mai 2021 s’élevaient à 2 771,32 crores de Rs, soit 48,1 % de l’objectif de 5 764,74 crores de Rs pour le mois, tandis que la perception de la TVA de 2 286,44 crores de Rs était de 90,7 % de l’objectif à 2 520,63 crores de Rs. En mai 2020, les perceptions de la TPS s’élevaient à 1 939,52 crores de Rs, tandis que la perception de la TVA était de 1 019,65 crores de Rs, selon les données.

Fait intéressant, les recettes d’accises sur l’alcool, qui avaient renfloué le gouvernement au cours des mois précédents, sont tombées en mai à 2 138,86 crores de Rs, contre 2 169,25 crores de Rs perçus en mai dernier. Alors que la baisse de 30,39 crores de Rs par rapport aux revenus de l’année dernière n’est que de 1,5%, le département n’a réussi à collecter que 52,5% de l’objectif de 4 073 crores de Rs fixé pour le mois.

Bien que la performance de l’État dans la collecte des droits de timbre de Rs 625,03 crore ait montré une augmentation par rapport à Rs 349,52 crore collecté en mai 2020, le département n’a quand même réussi à collecter que 28,5% de l’objectif de Rs 2 192 crore.

La collection de Rs 314,62 crore du département des transports, bien qu’elle ait triplé par rapport à la collection de Rs 99,86 crore de mai 2020, ne représente que 39,6% de l’objectif du mois.

Le département des mines a également signalé un revenu inférieur de Rs 136,28 crore par rapport à Rs 242,24 crore pour la même période l’année dernière, soit 60% de moins que l’objectif du mois de collecter Rs 338 crore.

Le ministre des Finances de l’État, Suresh Khanna, a toutefois déclaré qu’à la lumière du couvre-feu imposé dans l’État, les performances étaient bonnes. « Nous avons atteint 52,7% de notre objectif pour mai. Compte tenu du couvre-feu du Covid-19, c’est une belle réalisation. C’est également nettement plus que les revenus de la même période l’année dernière, en hausse de 2 452 crores de roupies », a-t-il déclaré.

