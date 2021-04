Le chiffre d’affaires de Renault recule pour un cinquième trimestre consécutif

Le logo du constructeur automobile Renault est représenté chez un concessionnaire à Vertou, près de Nantes, France

Le constructeur automobile français Renault (RENA.PA) a annoncé jeudi une baisse de 1,1% de ses revenus pour les trois mois précédant le mois de mars, son cinquième trimestre de ventes consécutives en baisse alors qu’il luttait pour se débarrasser des retombées de la pandémie COVID-19.

Sous la direction de Luca de Meo, PDG, qui a pris les rênes en juillet dernier, la société cherche à produire moins de voitures et à se concentrer sur celles avec des marges plus élevées, une stratégie qui commence à porter ses fruits.

Renault a été stimulé par la hausse des prix des véhicules au cours du trimestre, pour le troisième trimestre consécutif, même si cela n’a pas été suffisant pour compenser le coup de la réduction des stocks et d’autres vents contraires comme des effets de change défavorables.

Comme ses pairs, Renault a également été aux prises avec une pénurie mondiale de puces semi-conductrices, et n’a pas été en mesure de profiter, comme certains concurrents, dont Daimler (DAIGn.DE) et Volkswagen (VOWG_p.DE) d’un marché automobile en rebond en Chine.

L’année dernière, Renault a quitté son activité principale de voitures particulières en Chine en raison de la faiblesse des ventes là-bas, et est plus dépendant de son marché européen principal, où certains verrouillages pour faire face à la crise sont toujours en place.

«Nous sommes encore loin d’être dans une situation normale», a déclaré Clotilde Delbos, directrice financière de Renault, lors d’une conférence téléphonique, ajoutant que le groupe préférait ne pas donner de directives financières en raison de l’environnement incertain.

Renault, qui produit également les marques Dacia et Lada et dispose d’une unité de financement, a déclaré que le chiffre d’affaires global avait chuté à 10 milliards d’euros (12 milliards de dollars) par rapport à l’année précédente. Ils auraient augmenté de 4,4% en supprimant les effets de change et autres effets.

Les ventes de voitures de la marque Renault en volume ont augmenté de 1,1% par rapport au premier trimestre de 2021, mais cela était loin derrière le bond de 21,2% chez son homologue allemand Volkswagen sur la période.

De Meo procède également à des réductions de coûts pour essayer de redresser l’entreprise déficitaire.