Le chiffre d’affaires des médias imprimés augmentera de 35 % au cours de l’EX22 : rapport CRISIL

Le secteur de la presse écrite en Inde n’atteindra que 75% de son chiffre d’affaires pour l’exercice 2020 malgré une croissance de 35% en glissement annuel cet exercice, sur une base faible au cours de l’exercice 22, selon le rapport CRISIL. Le secteur a enregistré Rs 31 000 crore de revenus au cours de l’exercice 20, 70% des revenus provenant de la publicité et les 30% restants étant représentés par les abonnements. La presse écrite a affiché une baisse de 40 % de ses revenus au cours de l’exercice précédent au milieu de la première vague. La même chose devrait atteindre Rs 24 000 à 25 000 crore au cours de l’exercice 22.

« La deuxième vague a eu un impact sur les revenus publicitaires au dernier trimestre, car elle est fortement corrélée à l’activité économique. Nous prévoyons une reprise des revenus publicitaires par rapport au trimestre en cours à mesure que l’activité économique reprendra », a déclaré Nitesh Jain, directeur de CRISIL Ratings.

Selon le rapport, de fortes mesures de rationalisation des coûts et de numérisation du contenu conduiront à une reprise de la rentabilité à 9-10%. Pendant ce temps, le résultat net augmentera malgré la hausse de 20 à 30 % des prix du papier journal au cours des six derniers mois. Les profils de crédit des grandes entreprises de presse écrite seront résilients, amortis par des liquidités saines et des bilans solides, tandis que pour les autres, la gestion des liquidités sera cruciale, montre une analyse des entreprises notées CRISIL qui représentent 40% des revenus du secteur .

En ce qui concerne les revenus d’abonnement, le secteur assiste à un changement structurel dans le cadre d’un changement de préférence des consommateurs vers les nouvelles numériques, des journaux physiques. Cela semble être plus important pour les journaux anglais, qui ont une part plus élevée dans les métros et les villes de niveau 1, où l’adoption du numérique est également plus élevée. Les journaux anglais se concentrent sur la monétisation du contenu en mettant des informations premium derrière des murs payants et en poussant l’abonnement numérique avec l’abonnement papier.

Pendant ce temps, les journaux non anglophones ont enregistré des revenus d’abonnement relativement résistants, même au cours de la première vague, en raison de leurs fortes racines dans l’arrière-pays. Pour cette raison, la perte globale de revenus d’abonnement au cours de l’exercice 22 sera limitée à 12 à 15 % du niveau d’avant la pandémie.

En outre, le rapport a souligné que contrairement à l’expérience des pays occidentaux, les médias imprimés resteront populaires en Inde pour des facteurs tels que le faible prix de couverture, la capacité de fournir un contenu original et crédible et l’habitude des gens de lire des journaux physiques.

