Le chiffre d’affaires des services de cybersécurité et de l’industrie des produits en Inde s’élève à 9,85 milliards USD en 2021 : rapport

L’Amérique du Nord et l’Europe restent les principales zones géographiques pour les revenus des services et des produits avec une contribution combinée aux revenus de 58%, a-t-il ajouté.

L’industrie indienne des services et des produits de cybersécurité a enregistré un chiffre d’affaires de 9,85 milliards de dollars en 2021 et a augmenté à un taux de croissance annuel composé d’environ 40 % au cours des deux dernières années, selon un rapport du Conseil indien de sécurité des données (DSCI).

Le rapport intitulé « India Cybersecurity Industry Report – Services & Product Growth Story » indique que les principaux moteurs de l’industrie indienne de la cybersécurité sont l’adoption d’une stratégie axée sur le cloud ; innovation dirigée par les entreprises (conditions de travail à distance) ; paysage croissant des menaces et sensibilisation aux menaces ; et les réglementations mondiales et nationales concernant la conformité et la confidentialité des données.

L’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) sont les zones géographiques à la croissance la plus rapide, a-t-il déclaré.

Le rapport indique que le secteur indien des services de cybersécurité est passé de 4,3 milliards USD en 2019 à environ 8,5 milliards USD en 2021.

Les produits indiens de cybersécurité sont passés de 740 millions de dollars en 2019 à 1,37 milliard de dollars cette année, a-t-il ajouté.

Le rapport indique que l’industrie évolue vers une approche basée sur une plate-forme pour offrir des solutions holistiques et simplifier l’intégration et le déploiement de la sécurité.

Il existe une forte demande de talents en cybersécurité, les entreprises de services ayant un effectif de 2,18 lakh en cybersécurité et les entreprises de produits ayant environ 27 000 employés en 2021.

L’industrie indienne de la cybersécurité étend constamment son empreinte mondiale avec une présence aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Australie, à Singapour et aux Émirats arabes unis, a-t-il déclaré.

« L’industrie indienne de la cybersécurité était à l’avant-garde en aidant le gouvernement et tous les secteurs critiques à gérer le risque accru de cybersécurité au cours des deux dernières années pendant la pandémie. Le rapport présente les capacités des services et des startups indiens de cybersécurité et l’innovation continue dans les produits et services pour servir les clients en Inde et dans le monde », a déclaré le secrétaire du ministère de l’Électronique et de l’informatique (MeitY), Ajay Sawhney.

Il a ajouté que MeitY s’est engagé à s’associer à DSCI pour intensifier l’innovation dans des domaines émergents tels que la 5G, le matériel, la sécurité de l’IoT et à travers les programmes d’éducation et de sensibilisation à la sécurité de l’information (ISEA) et de compétences futures pour répondre à la demande de talents de l’industrie.

«Chaque crise a une doublure argentée et pour la pandémie, cela a été l’adoption accélérée de solutions numériques dans les entreprises et le gouvernement. La transformation numérique de la décennie a eu lieu au cours des deux dernières années et l’industrie technologique de l’Inde est devenue le partenaire de solutions numériques préféré avec la cybersécurité en tant que vertical clé de croissance », a déclaré Debjani Ghosh, présidente de Nasscom.

La cybersécurité est désormais à l’ordre du jour des conseils d’administration et offre d’énormes opportunités à l’industrie technologique indienne de créer des solutions et des services innovants, a-t-elle ajouté.

Rama Vedashree, PDG de DSCI, a déclaré que l’industrie indienne des produits et services de cybersécurité a connu une croissance considérable tout en favorisant un état d’esprit de partenariat.

La collaboration entre les acteurs de l’écosystème tels que les universités, le gouvernement, les majors des services et les startups crée un écosystème propice, a-t-elle ajouté.

« DSCI s’est concentré sur la croissance de l’écosystème des startups en facilitant les programmes d’incubation et d’accélération, les opportunités de financement, de nouveaux produits via des cas d’utilisation, un vivier de talents solide et en permettant aux startups d’étendre leur empreinte mondiale. L’Inde est en effet en train de devenir un partenaire de confiance et naturel de choix pour la fourniture de services et de produits de cybersécurité à l’échelle mondiale », a-t-elle noté.

