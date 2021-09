Le chiffre d’affaires du groupe Murugappa pour l’exercice 21 dépasse Rs 41 000 crore, PAT bondit de 53%

e groupe a enregistré un bénéfice après impôts de Rs 4 500 crore contre Rs 2 946 crore, enregistrant une croissance de 52,7 %, selon un communiqué du groupe Murugappa.

Le conglomérat commercial diversifié Murugappa Group basé à Chennai a enregistré une croissance de 9,5% de son chiffre d’affaires à Rs 41 713 crore au cours de l’exercice 2020-21 contre Rs 38 105 crore l’année précédente.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (ebitda) a affiché une croissance de 20,4% à Rs 6 440 crore par rapport à Rs 5 347 crore au cours de l’exercice précédent. Le groupe a enregistré un bénéfice après impôts de Rs 4 500 crore contre Rs 2 946 crore, enregistrant une croissance de 52,7 %, selon un communiqué du groupe Murugappa. Le groupe a déclaré que les dépenses en capital dans les entreprises, à l’exclusion des fusions et acquisitions, s’élevaient à environ 445 crores de Rs au cours de l’année, contre 1 009 crores de Rs l’année précédente. Les dépenses d’investissement ont été faibles, principalement en raison des défis posés par la pandémie.

Au cours de l’exercice 21, les entités de fabrication du groupe ont généré un flux de trésorerie disponible de 5 059 crore de Rs contre 1 903 crore de Rs, qui s’élevait à 254% du PAT. Les entités ont réduit l’encours des prêts de 2 148 crores de roupies, entraînant une amélioration du total des capitaux propres de la dette de 0,47 fois au 31 mars 2020 à 0,20 fois au 31 mars 2021. La capitalisation boursière des 10 sociétés cotées du groupe s’élève à Rs 1 28 707 crore contre Rs 46 683 crore pour neuf sociétés cotées l’année précédente, a-t-il déclaré.

Le groupe compte 29 entreprises, dont 10 sociétés cotées cotées à la NSE et à l’ESB. Ses principales sociétés comprennent Carborundum Universal, CG Power and Industrial Solutions, Cholamandalam Financial Holdings, Cholamandalam Investment and Finance Company, Cholamandalam MS General Insurance Company, Coromandel International, Coromandel Engineering Company, EID Parry (Inde), Parry Agro Industries, Shanthi Gears, Tube Investissements de l’Inde et de Wendt (Inde).

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.