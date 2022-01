Le chiffre de l’AC Milan cible Origi, dit « il marquerait beaucoup de buts en Serie A »

L’AC Milan a été invité à signer ce mois-ci le remplaçant de Liverpool Divock Origi par l’une de ses anciennes stars.

Demetrio Albertini, 50 ans, qui a joué plus de 400 fois pour les Rossoneri entre 1988 et 2001, pense que l’attaquant des Reds serait un énorme succès en Italie. Albertini insiste sur le fait que Milan a besoin d’un buteur pour réviser l’Inter et remporter le Scudetto.

Alors que l’Inter a inscrit 19 buts de Lautaro Martinez et Edin Dzeko, Milan cherche des buts. Ils sont neufs de moins que le total de la ligue de l’Inter à mi-parcours.

Zlatan Ibrahimovic ouvre la voie avec sept buts en Serie A cette saison, mais Albertini veut plus de puissance de feu. Et il pense qu’Origi « marquerait beaucoup de buts en Serie A ».

« Milan doit se tourner vers des attaquants qui sont maintenus sur le banc ou même dans les tribunes et qui n’ont pas beaucoup d’espace dans leurs clubs actuels, comme Origi à Liverpool », Albertini a déclaré à La Gazzetta dello Sport.

« Il marquerait beaucoup de buts en Serie A. Vous gagnez un Scudetto grâce aux tueurs à gages, et c’est un milieu de terrain qui le dit. »

Origi sera un agent libre cet été avec son contrat avec Anfield qui expire. Il existe une option pour prolonger son contrat, mais après un rôle partiel au cours des dernières saisons, c’est une option peu probable pour le joueur de 26 ans.

Origi a un dossier décent

Origi est actuellement absent pour cause de blessure, mais il n’a pas encore débuté en Premier League cette saison. Il a été blessé contre Milan le mois dernier et est porté disparu depuis.

L’attaquant a marqué cinq buts en 10 apparitions cette saison, mais n’a commencé que dans quatre de ces matchs.

Il reste une figure emblématique à Anfield après avoir marqué deux fois à domicile contre Barcelone en demi-finale de la Ligue des champions 2018/19. Il a ensuite marqué lors du triomphe final contre Tottenham.

Alors qu’il devrait quitter Anfield cet été, s’éloigner ce mois-ci ne semble pas une option pour l’international belge.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

Origi ‘la légende’

Les Rossoneri cherchent des renforts pour Ibrahimovic, Olivier Giroud et Pietro Pellegri. Mais le besoin de Liverpool pourrait bien être plus grand.

Gazzetta dello Sport a récemment revendiqué La Juventus était prête à faire d’un mouvement Origi sa priorité de janvier.

Mais avec Roberto Firmino isolant et Mohamed Salah et Sadio Mane à la Coupe d’Afrique des nations, Klopp résistera probablement à toutes les offres pour le joueur.

Klopp a affirmé qu’Origi était une « légende » après avoir quitté le banc pour marquer le seul but quatre minutes après le début du temps additionnel aux Wolves.

«Nous devions continuer et, oui. Divock Origi, la légende, est venu et a terminé pour nous », a déclaré le patron de Liverpool. « Je l’aime!

« C’est un finisseur incroyable et si nous ne le savons pas à Liverpool, qui devrait le savoir ? On a vu ça si souvent. »

LIRE LA SUITE: Liverpool perd la guerre des enchères avec une sensation de milieu de terrain signée par le rival de Prem