Le chiffre de téléchargement cumulatif de PUBG Mobile touche le chiffre de 100 crores en dehors de la Chine

PUBG Mobile, qui a été lancé dans le monde entier en 2018, a été téléchargé 100 fois crore en dehors de la Chine. La société de technologie chinoise Tencent aurait déclaré que PUBG Mobile avait franchi la barre des 100 crores de téléchargement accumulés en dehors de la Chine. Le jeu qui compte des millions d’adeptes a ainsi franchi une autre étape qui le place dans la ligue de certains des plus grands jeux du monde.

PUBG Mobile, qui a été lancé en tant que version mobile des champs de bataille de Playerunknown, a été lancé en 2018 et est depuis resté invaincu par ses concurrents et a régné sur le cœur de la jeune génération. L’Inde, invoquant des inquiétudes contre les applications chinoises, avait cependant interdit le PUBG Mobile en Inde l’année dernière. Le jeu qui permet à un groupe de joueurs jouant de différents endroits de jouer en même temps que les concurrents se termine lorsqu’un seul des combattants a survécu en neutralisant tous les autres.

Si les derniers chiffres de téléchargement publiés par la société sont quelque chose à dire, le jeu n’est maintenant derrière que deux jeux en termes de numéros de téléchargement, à savoir – Kiloo Games Subway Surfers et Candy Crush Saga de King Digital Entertainment.

La société de technologie chinoise Tencent est la plus grande société de jeux au monde avec les revenus les plus élevés au monde. Parmi les autres jeux populaires lancés par la société, citons Peacekeeper Elite. La société a également récemment annoncé que son chiffre d’affaires avait augmenté de 29% au quatrième trimestre.

