Le chiffre du millionnaire que Jon Rahm a empoché pour avoir remporté l’US Open

Nouvelles connexes

Le golf espagnol a de la chance. Jon Rahm, à 26 ans, a réussi à se hisser avec le titre de champion de Pins Torrey, en Californie. Accompagné de sa famille et après une préparation minutieuse, le golfeur s’est imposé au numéro un de l’US Open. Un titre qui, en plus de se renforcer comme l’un des meilleurs au monde en ce moment, signifiera également un grand revenu en temps de crise. Et c’est que le prix pour le champion du tournoi est de plus de deux millions de dollars.

L’US Open, qui est le troisième tournoi majeur de la saison, distribue près de 12 millions de dollars de prix à ses participants. Un chiffre qui va de 3 200 $ de ceux ayant les pires résultats aux plus de deux « kilos » que le champion a empoché. En l’occurrence, Jon Rahm a réussi à inscrire 2 160 000 dollars, soit environ 1 820 243 euros et pratiquement le double de celui du deuxième classé du tournoi.

Pour le vice-champion, dans cette dernière édition le Sud-Africain Louis Oosthuizen, 1 296 000 dollars y sont réservés. Et, de manière décroissante, du troisième au numéro 70, ils entrent déjà toujours en dessous d’un million de dollars, un chiffre qui ne dépasse que les deux derniers qualificatifs de l’US Open.

Deux birdies dont nous nous souviendrons pour toujours. Ces deux coups ont donné à @JonRahmpga l’US Open 2021.pic.twitter.com/4mkU2Y91w2 – Golf à Movistar + (@MovistarGolf) 21 juin 2021

Jon Rahm, en tête du classement final de l’US Open 2021 😍 pic.twitter.com/KUiru0v643 – Golf à Movistar + (@MovistarGolf) 21 juin 2021

Le troisième, l’Américain de 31 ans Harris anglaisIl recevra 816 000 $, bien en deçà du deuxième mais avec une distance nette par rapport au quatrième, qui tourne déjà autour d’un demi-million avec 576 000 $ de prix en argent. De plus, il faut tenir compte du fait que les prix sont distribués si plusieurs golfeurs sont à égalité de coups et, par conséquent, finissent dans la même position.

Les petits prix

L’autre Espagnol du tournoi, par exemple, a terminé avec un +2 et un T19. Sergio García, à ce poste, se situe déjà entre 200 000 et 150 000 dollars. Cependant, ils ne sont pas les seuls à gagner des prix. L’US Open marque jusqu’à la 70e classe le montant qui sera reçu, mais prévient qu’il suffit de passer le cut pour recevoir de l’argent. Si le 70e entre à 19 600 $, ceux qui terminent en dessous et ont passé la coupe recevront des chiffres décroissants de 100 $. C’est-à-dire 19 500 et successifs.

“Les joueurs qui ne passent pas le cut et obtiennent un score de 36 trous recevront 3.200$ chacun. Tout joueur qui passe le cut, mais ne présente pas un score de 72 trous, recevra également 3.200$”, souligne l’organisation dans le publication de vos récompenses.

Jon Rahm a donc réussi à entrer dans l’histoire. Il a remporté un Grand Chelem, étendu la liste des Espagnols à quatre référents tels que Severiano, Olazabal, Sergio García et lui-même. Le golfeur s’est également souvenu de Ballesteros. Et, cerise sur le gâteau, il a obtenu ce prix d’un peu plus de 1 800 000 euros.

[Más información – Phil Mickelson hace historia y gana el PGA con 50 años]