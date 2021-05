Le chiffre effrayant pour lequel Google a été condamné à une amende en Italie

16/05/2021 à 11:54 CEST

De plus en plus d’entreprises rapportent que Google Oui Manzana ils fonctionnent comme de véritables leaders du monde technologique. Ils considèrent qu’ils font et défont à leur guise, ayant contrôle des applications qui atteignent le public via leurs magasins. Epic Software a déjà signalé qu’il perdait beaucoup d’argent à cause d’Apple, qui contrôlait toutes les ventes réalisées via ses téléphones pour le jeu vidéo Fortnite. Ainsi, de plus en plus d’entreprises dénoncent cette situation de contrôle et de monopole absolu.

En Italie, Google a été condamné à une amende de 100 millions d’euros pour sa position monopolistique. C’est en grande partie parce qu’il contrôle quelles applications peuvent être utilisées dans les voitures utilisant Android Auto. Problème résultant de la plainte d’une entreprise concernant la géolocalisation des bornes de recharge des véhicules électriques.

Pour favoriser Google Maps, la société californienne n’a pas autorisé l’utilisation de cette application, c’est pourquoi a été contraint de réintégrer cette application dans son App Store. Ces questions antitrust atteignent lentement les tribunaux des différents pays du monde et lentement les entreprises qui sont à la pointe du déploiement technologique sont condamnées pour ce type de pratique.