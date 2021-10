Le chiffre effrayant que Salah demande de renouveler avec Liverpool

25/10/2021 à 18:29 CEST

Roger Pros

Mohammed salah, qui vient de marquer un triplé contre Manchester United lors du match précédent, Il est sans aucun doute l’un des joueurs les plus en forme du moment sur la scène footballistique européenne. A tel point que même son entraîneur, Jürgen Klopp, a déclaré qu’il est actuellement le meilleur joueur du monde au-dessus d’autres noms comme ceux de Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski ou Mbappé, entre autres. Ça ne fait aucun doute que Salah c’est une pièce maîtresse dans les plans de Liverpool et malgré cela, son contrat – qui expire en 2023– Il n’a pas encore été renouvelé, laissant l’avenir du joueur dans une situation très compliquée avec plusieurs clubs comme le Real Madrid en attente de sa situation.

Face à cette situation, tant les dirigeants de Liverpool que le groupe américain Groupe sportif Fenway (FSG), en tant que représentant de Mohammed salah, Rammy Abbas, ils auraient entamé des pourparlers pour commencer à parler d’une éventuelle rénovation. En ce sens, et selon ‘Football Insider’, lors de ces réunions, le représentant de l’attaquant égyptien aurait demandé un salaire de 500 000 £ par semaine, ce qui ferait Salah non seulement dans la main-d’œuvre la mieux payée, mais aussi dans l’un des joueurs les mieux payés au monde.

Dans ce sens, Salah laissé la balle dans le camp des propriétaires des « rouges » lorsque l’Egyptien a réitéré son amour pour Liverpool et son désir de prendre sa retraite dans l’équipe anglaise. De son côté, de la propriété américaine -basée à Boston- ils sont clairs sur l’importance de l’Egyptien dans l’équipe, Pour ce que ils feront de leur mieux pour garder à sa star, et plus dans un moment de forme comme celui actuel dans lequel l’attaquant est pour certains « le meilleur footballeur du monde », sans pour autant devenir fou.

Cependant, et malgré les bonnes prédispositions des deux parties à la négociationIl manque encore pour que l’accord entre l’équipe anglaise et l’attaquant égyptien soit produit. En ce sens, FSG a jusqu’à présent hésité à casser sa tirelire en proposant à Salah un accord qui inclut un salaire élevé sans objections jusqu’à l’âge de 30 ans, même si tout semble indiquer qu’enfin les deux parties se rapprocheront et ils finiront par se mettre d’accord sur le renouvellement de l’attaquant, qui rejoindra ses coéquipiers Virgil van Dijk, Alisson Becker, Jordan Henderson, Fabinho, Trent Alexander-Arndold et Andrew Robertson, qui ont prolongé leurs contrats en début d’année.