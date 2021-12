Le chiffre effrayant qu’ils ont découvert à Hong Kong sur la variante omicron

18/12/2021 à 18h15 CET

Une étude menée par des chercheurs de la LKS School of Medicine de l’Université de Hong Kong a fourni les premières informations sur comment la nouvelle variante inquiétante du SARS-CoV-2, connue sous le nom omicron, infecte les voies respiratoires Humain.

Ces chercheurs ont découvert qu’omicron infecte et se multiplie 70 fois plus vite que la variante delta et le SARS-CoV-2 d’origine dans les bronches humaines, ce qui peut expliquer pourquoi omicron peut diffuser plus rapidement chez les humains que les variantes précédentes.

Cependant, leur étude a également montré que l’infection à omicron dans les poumons est nettement inférieure à celle du SRAS-CoV-2 d’origine, ce qui peut être un indicateur d’un moins de gravité de la maladie. Cette recherche est actuellement en phase d’examen par les pairs pour publication.

Les scientifiques responsables de cette étude, Michael Chan Chi-wai et John Nicholls, sont des pionniers dans l’utilisation de cultures « ex vivo » des voies respiratoires pour enquêter sur de nombreuses infections virales émergentes depuis 2007, telles que la grippe aviaire et le coronavirus du syndrome respiratoire. Moyen-Orient (MERS).

Pourquoi se comporte-t-il différemment ?

Maintenant, cette technique a été appliquée pour comprendre pourquoi la variante omicron peut différer en termes de transmission et de gravité de la maladie d’autres variantes du SRAS-CoV-2. Cette méthode utilise du tissu pulmonaire prélevé pour le traitement du poumon, qui est normalement jeté, pour enquêter sur les maladies virales des voies respiratoires.

Chan et son équipe ont réussi à isoler la variante omicron et ont utilisé ce modèle expérimental pour comparer l’infection avec le SARS-CoV-2 2020 original, la variante delta et la nouvelle variante. Ils ont découvert qu’omicron se réplique plus rapidement que le virus SARS-CoV-2 d’origine et la variante delta dans la bronche humaine.

24 heures après l’infection, la variante omicron s’est répliquée environ 70 fois plus que la variante Delta et le virus SARS-CoV-2 d’origine. En échange, omicron répliqué moins efficacement (plus de 10 fois moins) dans le tissu pulmonaire que le virus parent, ce qui peut suggérer une gravité plus faible de la maladie.

Chan souligne que la gravité de la maladie chez l’homme n’est pas déterminée uniquement par la réplication du virus, mais aussi par la réponse immunitaire de l’hôte à l’infection, ce qui peut entraîner un dérèglement inné du système immunitaire, c’est-à-dire une « tempête de cytokines ».

« Il a également été observé qu’en infectant beaucoup plus de personnes, un virus hautement infectieux peut provoquer une maladie plus grave et la mort même si le virus lui-même est moins pathogène. Par conséquent, avec nos études récentes montrant que la variante omicron peut partiellement échapper à l’immunité des vaccins déjà l’infection précédente, il est probable que la menace globale de la variante omicron soit très importante », a prévenu le scientifique.