Le chiffre exorbitant pour lequel les premières baskets Michael Jordan sont vendues

in

L’amour de collectionner d’objets liés aux grandes stars du monde du sport ou du divertissement peuvent amener les fans les plus ardents à débourser des sommes d’argent vraiment démesurées. Et quand il s’agit de légendes du basket-ball, il n’y a rien de plus grand que Michael Jordan.

Les chaussures que le joueur des Chicago Bulls a popularisées au cours de sa carrière professionnelle, les légendaires Air Jordan conçues par NikeFabriqués exclusivement pour lui et commercialisés plus tard avec un énorme succès, ils sont un article très convoité en général pour tout amateur de basket-ball et admirateur du basketteur américain. Les modèles que Jordan portait lui-même ont été vendus aux enchères au fil des ans pour des montants stratosphériques, mais le dernier cas a réussi à briser tous les stratagèmes.

Le portail d’occasion eBay a mis en vente une paire des premières baskets que la star a utilisées en NBA, les ‘Air Jordan 1’. Ce sont des chaussures originales en rouge et blanc, qui sont accompagnées de deux paires de lacets, noir et blanc, comme le prétendait toujours le joueur. Les chaussures, inutilisées, présentent également un autre détail important : Signature authentifiée de Jordan.

eBay

L’annonce précise qu’il n’y a actuellement que 15 à 20 paires d’Air Jordan originales en circulation. Tout cela peut expliquer en partie le prix très élevé pour lequel l’article est proposé : ni plus ni moins 1 000 000 de dollars (soit plus de 831 000 euros).

Bien entendu, il s’agit d’une quantité très peu accessible au commun des mortels. Mais il ne fait aucun doute que les chaussures finiront par se vendre : l’année dernière, une autre paire de ‘Air Jordan 1’ de 1985 a été vendue aux enchères pour la modique somme de 560 000 $ (environ 465 000 euros).