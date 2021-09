Le ‘Chihuas’ mexicain Rodríguez caresse la gloire au Japon

in

(Photo : Fourni)

Face à toutes les adversités à Tokyo, Japon ; Francisco ‘Chihuas’ Rodríguez de Monterrey a montré la bravoure et le courage nécessaires pour un combat pour le titre mondial, ce mercredi lorsqu’il est entré dans la maison du quadruple champion du monde Kazuto Ioka pour disputer la couronne absolue de la version WBO des super mouches.

Avec tout contre, sauf le soutien des fans mexicains ; Rodríguez Tamayo, combattant représenté par Promociones del Pueblo par Oswaldo Küchle, Cancún Boxing par Pepe Gómez et Boxing Time par Memo Rocha ; Il a combattu selon son plan, attaquant sans cesse depuis que la cloche a sonné, mais il avait plus d’un rival ce soir dans la capitale japonaise.

Ioka recourait constamment au fouet lorsque le Mexicain passait à l’attaque; situation qui a été négligée par le troisième en surface, le Ghanéen Biney Martin dès les premiers tours, donnant le feu vert aux Japonais pour continuer à le faire sans discernement tout au long du combat sans recevoir un seul réveil.

Chaque interruption du combat obligeait l’arbitre à intervenir, une situation dont Kazuto Ioka a profité pour profiter du boxeur mexicain, enchaînant à plusieurs reprises le fameux « Rabbit Strike », un coup au cou considéré comme illégal et très dangereux; retomber dans l’impunité sous le couvert de l’arbitre africain qui n’a pas non plus remarqué les multiples collisions à la tête.

Les «Chihuas» ont fait une belle démonstration, montrant le plus sélectionné de son arsenal, mettant le monarque en difficulté à plusieurs reprises, qui semblait confus et craignait les attaques du Mexicain; à la fin d’une guerre, le lieu a fini par gagner avec des totaux de 116-112 par les trois juges.