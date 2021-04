Le Chili apprend à ses dépens que les vaccins chinois COVID-19 n’offrent pas beaucoup de protection ⋆ .

Les bars, les plages et les restaurants étaient bondés de monde, dont beaucoup ne portaient pas de masques. Les jeunes ont défié les restrictions et ont organisé des fêtes à la maison, infectant leurs familles. Lorsque les théâtres ont repris leur plein essor, le virus a balayé une pièce et infecté presque tous les acteurs, tuant deux d’entre eux.

La capitale chilienne de Santiago et de nombreuses autres régions du pays sont actuellement soumises à un verrouillage strict et enregistrent environ 7000 nouveaux cas de COVID-19 chaque jour alors que le taux d’occupation critique des lits atteint 95%. Soixante-dix pour cent des 19 millions d’habitants du pays sont confinés chez eux en vertu des mesures plus strictes, qui leur ont fait perdre leur droit d’aller dans les supermarchés le week-end.

Un faux sentiment de sécurité

Beaucoup pensent que le programme de vaccination rapide du Chili a entraîné un faux sentiment de sécurité qui a incité le pays à assouplir certaines de ses restrictions trop tôt, car les gens ont sous-estimé le risque actuel. En novembre, le pays a rouvert ses frontières et a permis aux Chiliens de partir en vacances d’été à partir de janvier. L’absence de contrôles stricts sur les personnes entrant dans le pays et pour la recherche des contacts signifiait que les voyageurs auraient pu attraper des infections et les amener dans de nouvelles régions. Pendant ce temps, la réouverture des écoles, des gymnases, des restaurants et des magasins a donné au virus de nombreuses occasions de se propager.

La vice-présidente de la Société chilienne des maladies infectieuses, la Dre Claudia Cortes, a déclaré à NBC News: «Le gouvernement était trop optimiste et il y a eu une mauvaise gestion des informations autour du bon déploiement initial du vaccin.»

Elle a ajouté: «Il semble que les gens aient l’impression que tout va bien maintenant, mais il doit y avoir un message clair que les vaccins ne sont qu’une partie de la lutte contre la pandémie. Cela ne veut pas dire que nous pouvons oublier les bases comme la distanciation sociale et le port de masques. »

De tous les vaccins actuellement utilisés dans le monde, Sinovac est considéré comme l’une des options les plus pauvres avec les résultats les moins cohérents. En janvier, une étude brésilienne a indiqué que son taux d’efficacité dans la prévention des maladies symptomatiques n’était que de 50,4 pour cent, ce qui est bien en dessous des 95 pour cent qui ont été rapportés pour le vaccin de Pfizer.

Les préoccupations concernant la faible protection offerte par le vaccin chinois, combinées à des pénuries d’approvisionnement, ont incité le Chili à réorienter sa stratégie de vaccination vers l’administration de secondes doses aux gens tout en ralentissant l’administration de nouveaux vaccins. Les cliniques autour de Santiago refusent les gens alors que leurs stocks de vaccins diminuent. Ils visent à administrer 760 000 secondes injectables dans la semaine à venir.