Le Chili bat la Bolivie 2-1 au début de l’ère Lasarte

27/03/2021

À 05:56 CET

. / Santiago du Chili

Avec des buts de Luis Jiménez et Jean Meneses, Le Chili a battu la Bolivie 2-1 ce vendredi dans un duel amical qui a marqué le départ de l’entraîneur uruguayen Martín Lasarte aux commandes de « La Roja ».

Le gardien Claudio Bravo a succédé de la capitainerie chilienne au centre Gary Medel dans un affrontement dans lequel les joueurs les plus expérimentés et les plus jeunes ont donné une bonne image. L’un de ceux qui ont brillé était Luis Jimenez, qui après 10 ans sans porter le maillot de l’équipe chilienne a mis son équipe en avant après 12 minutes de jeu, terminant un rebond dans la surface avec son pied gauche payé après un centre de l’ailier Fabián Orellana.

Bien que le Chili ait montré une supériorité de jeu après l’ouverture du score, la réponse de ceux menés par César Farías n’a pas tardé à arriver et à 19 minutes une dominante Image de balise Marcelo Moreno Martins, un attaquant expérimenté des Highlands qui joue pour Cruzeiro, a remporté un corner et marqué à la première arrivée de la Bolivie.

À partir de ce moment, les élèves de Lasarte ont pris possession du ballon et ont fait preuve de confiance malgré les quelques jours d’entraînement, réalisant une bonne précision de passe et des finitions profondes à plusieurs reprises.

Il a été Ménèses qui a marqué 2-1 pour le Chili à 20 minutes de jeu avec un pied gauche croisé après un double crochet dans la zone du gardien bolivien Carlos Lampe, qui n’a pas eu la possibilité de réagir.

Au cours de la seconde mi-temps, la Bolivie s’est retirée après les attaques constantes de l’équipe chilienne, sans générer de jeux de danger majeur jusqu’aux 15 dernières minutes de l’engagement où ils ont effectué des jeux aériens dirigés sur Moreno Martins.

L’attaquant chilien Fabián Orellana, très actif dans le bon secteur, a raté une occasion de marquer à la 50e minute sur une contre-attaque après la récupération de Jiménez, mais sa définition était faible et Lampe n’a eu aucun problème.

De son côté, le Chili a poursuivi sa proposition de gérer le ballon au centre et a commencé à se projeter sur ses côtés, laissant Erick Wiemberg de Unión La Calera avec un tir qui est passé au-dessus de la barre transversale bolivienne à la 80e minute lors d’une contre-attaque.

L’équipe de César Farías se rendra à Quito pour affronter l’Équateur dans un nouveau match amical préparatoire, tandis que les joueurs chiliens retourneront dans leurs ligues respectives.