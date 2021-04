Le Chili, le Mexique et Pausini s’affrontent dans un Oscar inhabituel – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

‘L’agent taupe’ du Chili, un trio d’ingénieurs du son mexicains et la star de la musique Laura Pausini Ils concourront aux Oscars comme aucun autre dimanche soir, alors que beaucoup pourraient entrer dans l’histoire dans un spectacle adapté aux périodes de pandémie.

La cérémonie du Oscars, dans sa 93e édition, sera diffusée sur ABC depuis la gare Union Station de Los Angeles au lieu du Dolby Theatre habituel. Il n’y aura pas d’hôte ni de public en direct, les candidats n’auront pas à porter de masque facial (Ils ont été mis en quarantaine et ont subi des tests COVID), et contrairement à d’autres récompenses telles que les Golden Globes il n’y aura pas de discours via Zoom; Ceux qui ne pouvaient pas voyager se connecteront par satellite à partir de différents centres internationaux établis.

Il y aura un tapis rouge, mais seulement avec une poignée de médias en place. Un spectacle pré-enregistré mettant en vedette les cinq meilleurs nominés pour la chanson, dont Pausini et Diane Warren avec «Io sì» de «Life before Yes», ​​sera également diffusé sur ABC. Les abonnés pourront également regarder la cérémonie sur Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV, FuboTV et ABC.com.

Les producteurs du gala, dirigés par le cinéaste Steven Soderbergh, promettent un spectacle plus cinématographique, tourné à 24 images par seconde au lieu des 30 typiques et avec un «casting» de présentateurs qui comprend Brad Pitt, Halle Berry, Reese Witherspoon, Harrison Ford, Rita Moreno et Zendaya.

CELA SERA-T-IL SUFFISANT POUR ÉVITER UNE CHUTE D’ARRÊT PRÉVUE DES NOTATIONS?

La plupart des cinémas étant fermés, les films actuellement nominés, plus petits et plus modestes, diffusés principalement sur des services de streaming n’ont pas suscité le même intérêt que les méga-productions passées. Et l’émission des Oscars de l’année dernière, dans laquelle «Parasite» («Parasites») a triomphé, avait déjà enregistré sa plus faible audience: 23,6 millions de téléspectateurs aux États-Unis, selon la société Nielsen.

Netflix domine la liste des nominés de cette année avec 36 nominations, dont «Mank» de David Fincher, un drame en noir et blanc sur le scénariste de «Citizen Kane» Herman J. Mankiewicz. pourrait le faire avec «The Trial of the Chicago 7» d’Aaron Sorkin.

Mais le favori pour le prix semble être «Nomadland» de Chloé Zhao, une étude contemplative d’une femme voyageuse (Frances McDormand) dans l’Ouest américain. Ce serait l’un des films au budget le plus bas pour réussir: avec une distribution d’acteurs principalement non professionnels, cela ne coûte que 5 millions de dollars.

Zhao est également le favori dans la catégorie Meilleure réalisation, qui comprend pour la première fois deux réalisatrices. L’autre est Emerald Fennell pour le drame de vengeance cinglant «Promising Young Woman» («Belle vengeance»). Zhao, d’origine asiatique, ne serait que la deuxième femme à être récompensée par le prix en près d’un siècle aux Oscars après Kathryn Bigelow pour «The Hurt Locker» en 2010 et la première femme de couleur.

L’histoire pourrait également être faite dans les catégories d’acteurs. Si les gagnants des Oscars coïncident avec ceux des Screen Actors Guild SAG Awards, Chadwick Boseman gagnerait pour le meilleur acteur et Viola Davis pour la meilleure actrice, tous deux pour «Ma Rainey’s Black Bottom’s» («La mère du blues»); Yuh-Jung Youn comme meilleure actrice de soutien pour «Minari» et Daniel Kaluuya comme meilleur acteur de soutien pour «Judas et le Messie noir» («Judas et le messie noir»). Ce serait la première fois que tous les acteurs primés sont de couleur, un changement majeur après ces dernières années de critiques d’un (hash) OscarTanBlancos ((hash) OscarsSoWhite).

Boseman, dont la victoire semble certaine, serait le troisième acteur à recevoir un Oscar à titre posthume, après Peter Finch et Heath Ledger.

Le prix de la meilleure actrice est celui qui semble le moins certain. Davis, lauréat d’un Oscar pour ‘Fences’ (‘Barriers’) de 2016, fait face à la plus grande compétition de Carey Mulligan (‘Promising Young Woman’) et McDormand, déjà récompensé par deux Oscars.

Pausini, nominé pour la première fois, et Warren, 12e, pourraient entrer dans l’histoire avec la première chanson en italien à recevoir l’Oscar de la meilleure chanson originale, après avoir triomphé aux Golden Globes.

D’Amérique latine, “ L’agent taupe ” de la Chilienne Maite Alberdi, une histoire émouvante sur un octogénaire embauché comme espion recrue pour enquêter si la mère d’un client est maltraitée à l’asile, se mesure par le prix du meilleur documentaire. Et trois ingénieurs mexicains Carlos Cortés, Jaime Baksht et Michelle Couttolenc se disputent le prix du meilleur son pour leur travail pour “ Sound of Metal ”, un film sur un batteur de heavy metal qui perd l’audition., Dont ils ont réalisé le mixage sonore sur le terrain. , dans l’État mexicain de Morelos.

Bien que les studios grand public aient reporté leurs grandes sorties de 2020 en raison de la pandémie, quelques films de premier plan pourraient encore remporter des prix dimanche. «Soul» de Pixar est susceptible de remporter le prix du meilleur film d’animation et le «Tenet» de Christopher Nolan pour les meilleurs effets visuels.

Une fois la pandémie passée, Hollywood et les Oscars ne seront peut-être plus les mêmes. Comme l’a déclaré le PDG de WarnerMedia, Jason Kilar, lors de l’annonce de son intention de diffuser des premières en studio, citant un célèbre dialogue de “ The Wizard of Oz ”: “ Nous ne sommes plus au Kansas ”.

Source: Excelsior