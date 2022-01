Le Chili prend le dernier point contre la Norvège mais est éliminé

01/05/2022 à 06:38 CET

. / Melbourne

La équipe chilienne a clôturé la compétition par équipe avec un victoire serrée (2-1) sur la Norvège et a été éliminée en concédant l’un des trois points qu’elle devait obtenir pour continuer avec des options pour aller en demi-finale en tant que leader du groupe A. «Contre l’Espagne, c’était une défaite difficile mais nous sommes arrivés avec confiance pour Melbourne. La victoire d’hier et d’aujourd’hui nous montre que nous pouvons être là pour de futures occasions & rdquor;, a assuré Alejandro Tabilo, chargé d’ajouter les deux points chiliens en individuel et en double avec son compatriote Tomás Barrios.

Les joueurs de double sud-américains, qui ont remporté l’une de leurs victoires en équipe les plus mémorables contre la Serbie lundi dernier, ont fermement dominé les jeunes Norvégiens Andreja Petrovic et Leyton Rivera 6-4, 6-0.

Au deuxième point de la matinée, le huitième Ruud a donné de l’espoir à l’équipe nordique après avoir égalé le match à un après avoir battu le Chilien Cristian Garín (17) par 6-4 et 6-1 dans un match dans lequel il a marqué 82% de les points avec son premier service et a défendu avec succès les trois balles de break qu’il a concédées. « J’ai perdu les deux fois où je l’ai affronté auparavant, tellement heureux d’avoir ma première victoire contre lui », a commenté Ruud.

Le Chilien Tabilo a remporté sa première victoire en simple en 2022 en battant le Norvégien Viktor Durasovic 6-1, 6-7 (5) et 6-1 lors de la première rencontre de la matinée.

La victoire du Chili a été efficace pour l’équipe espagnole Car grâce à elle il a pu atteindre les demi-finales en ajoutant l’un des trois points qui se jouera cet après-midi à la Ken Rosewell Arena contre la Serbie.