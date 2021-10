Le Chili remporte sa deuxième victoire des tours de qualification après avoir battu le Paraguay avec des buts de Benjamin Brereton et Mauricio Isla.

11/10/2021 à 05:10 CEST

Avec des buts de Benjamin Brereton et Ile Maurice, Le Chili a remporté sa deuxième victoire en qualifications et s’est imposé ce dimanche 2-0 au stade San Carlos de Apoquindo avant les qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2022 au Qatar et entretient l’illusion de classer.

L’attaquant chilien-britannique a ouvert le score pour les locaux à la 68e minute après avoir connecté une passe décisive de Mauricio Isla qui a débordé le groupe après une passe en profondeur d’Alexis Sánchez, un mouvement qui a fini par renverser le gardien Antony Silva qui avait été le protagoniste au cours de la première mi-temps.

Le deuxième but ne s’est pas fait attendre, cette fois après une passe d’Alexis Sánchez à Ile Maurice qui, avec un accroc vers le cœur de la zone par la gauche, tir placé pour battre le gardien guarani et allonger l’avance.

Ceux dirigés par Martín Lasarte ont maintenu la pression pendant la majeure partie de l’engagement maintenir les Paraguayens dans la zone défensive, mais sans possibilité de casser les lignes dans la première phase de la réunion.

Après les buts transformés par La Roja l’équipe a dû se retirer après l’expulsion du milieu de terrain Charles Aránguiz À la 74e minute pour un coup de coude fort qui signifiait son deuxième carton jaune du match.

Au cours des 10 dernières minutes Les élèves d’Eduardo Berizzo ils sont partis avec tout pour chercher l’arc de Claudio Bravo après avoir mis en avant Óscar Cardozo à la 78e minute, avec des ballons aériens qui n’ont finalement pas pu avec la défense de fer du Chili.

La réunion s’est terminée par le expulsion d’Omar Alderete à 88 ans après avoir attaqué Benjamin Brereton sans ballon, en laissant 10 sur le terrain comme le Chili.

Avec ce résultat, La Roja était à la huitième place du classement sud-américain avec 10 unités en 11 matchs joués, tandis que le Paraguay était en sixième position avec 12 points au total.

Fiche technique:

2.Chili : Claudio Bravo ; Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Paulo Díaz (min. 44 Enzo Roco), Sebastián Vegas; Charles Aránguiz, Erick Pular, Arturo Vidal ; Luis Jiménez (m.62 Jean Meneses) ; Alexis Sánchez m.92 Marcelino Nuñez), Benjamin Brereton.

Entraîneur : Martín Lasarte

0. Paraguay : Antoine Silva; Santiago Arzamendia, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Robert Rojas (d.73 Juan Escobar); Jorge Morel (d.78 Richard Sánchez), Ángel Cardozo; Hernán Arsenio Perez, Miguel Almirón, Ángel Romero (m.78 scar Cardozo), Carlos González (m.65 Antonio Sanabria).

Entraîneur : Eduardo Berizzo

Buts : 1-0 (min.68 : Benjamin Brereton) ; 2-0 (min.72 : Mauricio Isla)

Arbitre : le juge du match Néstor Pitana a réprimandé Jorge Morel, Hernán Arnesio Pérez, Benjamin Brereton, Luis Jimenez, Omar Alderete et expulsé Charles Aránguiz et Omar Alderete pour un double carton jaune.

Incidents : match valable pour la cinquième date en attente des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde Qatar 2022 disputée au stade San Carlos de Apoquindo de Santiago du Chili.