Le Chili s’emmêle avec une Bolivie qui égale grâce à VAR

in

09/06/2021 à 6h18 CEST

. / Bogotá

Sélection de le Chili n’a pas réussi à déchiffrer un Bolivie rocheux que à égalité 1-1 ce mardi lors du match de qualification sud-américain pour la Coupe du monde Qatar 2022, qui s’est joué au stade San Carlos de Apoquindo (Chili).

En première mi-temps, ceux menés par Martín Lasarte étaient proches de marquer, mais ils n’étaient pas bien face au cadre défendu par le gardien de La Verde, Carlos Lampe. 0-0 à la mi-temps. Les Chiliens étaient bien supérieurs à ceux menés par César Farias mais peu à peu les visiteurs ont équilibré le match.

En seconde période, le Chili, qui voulait la victoire pour profiter de la défaite de l’Equateur contre le Pérou, du nul de la Colombie et de l’Argentine et de l’Uruguay avec le Venezuela, a tenté de repartir avec la même intensité des premières minutes mais le bon travail défensif de la Bolivie. n’a pas permis plus de dommages à votre objectif. Jusqu’à la 69e minute où une tête du centre de la surface de réparation Érick Pouce a donné le 1-0 au Rouge.

Cependant, la joie chilienne n’a pas duré longtemps car le VAR a revu une pièce pour peine à la 78e minute après une faute sur l’attaquant bolivien Marcelo Moreno Martins. La pénalité maximale a été convertie par Moreno Martins lui-même, le meilleur buteur du match avec 6 buts.

Après l’égalité, le Chili reste septième avec six points et la Bolivie huitième avec cinq. Le neuvième jour. à jouer le 2 septembre. La Bolivie affrontera la Colombie à La Paz et le Chili accueillera le Brésil.