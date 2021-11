Le Chilien Andrés Campos revient le 4 décembre avec l’objectif mondial en tête pour 2022

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Le boxeur chilien hors pair Andrés Campos Il reviendra sur le ring début décembre dans son pays, pensant bien finir en 2021 et pouvoir disputer le titre mondial l’année prochaine.

Campos occupe une place de choix dans les classements mondiaux des poids mouches, détenant des titres régionaux WBA et WBO, il est donc en mesure de défier les champions. les Japonais Ensemble Nakatani, champion du monde WBO, est l’un des grands objectifs du Chilien, qui a évoqué son prochain combat fixé au 4 décembre : «Je suis très heureux d’être de retour sur le ring. Ces temps de covid n’ont pas été faciles pour les boxeurs professionnels, mais Tony Tolj et mon équipe se sont donné beaucoup de mal pour me garder actif, notamment en voyageant aux États-Unis pour ganter avec Andrew et Jason Moloney. C’était une expérience fantastique. Maintenant, je suis de retour dans l’action et j’espère montrer à tout le monde que je suis prêt à défier les champions du monde. Je continue de m’améliorer et je peux monter sur le ring avec des boxeurs comme Nakatani en sachant que je peux les battre. ».

Concernant ses plans pour lancer sa carrière à l’international, Campos a déclaré que « J’ai beaucoup voyagé pour m’entraîner, donc je ne m’inquiète pas de me battre à l’étranger. Je me bats toujours en pensant à gagner avant la limite, donc ça ne me dérange pas d’avoir des juges où que je sois, je vais juste gagner de la meilleure façon possible. J’aimerais défier Nakatani au Japon, c’est un grand champion ; cependant, je suis concentré sur ce prochain rendez-vous et je veux faire plaisir aux fans chiliens. Je suis reconnaissant d’avoir beaucoup de soutien dans mon pays et je veux le rendre avec un grand spectacle. Après ça, je suis prêt à aller au Japon, aux États-Unis ou ailleurs pour devenir champion du monde ».

Il y a quelques mois, Camps a reçu ESPABOX et nous avons eu l’occasion de le connaître plus en profondeur.