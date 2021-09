Le Chilien Andrés Campos veut être le prochain rival de Together Nakatani

Le boxeur chilien Andrés Campos (10-0, 2 KO) a demandé une chance d’être le prochain candidat à la ceinture mondiale des poids mouches WBO, détenue par le Japonais Ensemble Nakatani.

Nakatani a défendu avec succès le week-end dernier contre Ángel Acosta, s’imposant en quatre rounds avec une performance puissante. Campos est actuellement numéro 5 dans les charts mondiaux WBO, à partir desquels Acosta devrait émerger, et a revendiqué une chance d’être le premier champion du monde de boxe chilien.

Campos a une carrière gérée par Dragon Fire Boxing et Tony Tolj, avec qui il a aidé les frères Moloney avant leur dernier rendez-vous aux Etats-Unis, des sparring de grande qualité : «Je suis avec eux depuis longtemps dans le camp, ils sont de niveau élite mondiale et je veux aussi être là, donc apprendre d’eux et avec eux est très important pour mon développement professionnel. Andrew et Jason (Moloney) sont très différents dans la boxe et les compétences qu’ils montrent, comme je l’ai vu dans leur entraînement avant Inoue ou Franco ».

L’athlète sud-américain veut se battre dans le monde entier et son objectif est de se voir sur le ring avec le champion du monde susmentionné Nakatani. Il veut disputer le titre aux Japonais en 2022, quelques mots qui confirment les propos qu’il a partagés avec ESPABOX il y a quelques mois.