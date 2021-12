Le chinois Didi quitte la bourse américaine au milieu de la répression technologique

Une femme passe devant le siège de Didi Pékin le 16 juillet 2021. (Source photo : AP)

Le service chinois de covoiturage Didi Global Inc a annoncé vendredi qu’il se retirerait de la Bourse de New York et transférerait sa cotation à Hong Kong alors que le Parti communiste au pouvoir resserrerait son contrôle sur les industries technologiques. L’annonce en une phrase de Didi n’a donné aucune explication, mais les cours des actions de Didi et d’autres sociétés technologiques, dont le géant du commerce électronique Alibaba Group, ont chuté après avoir été frappés par des mesures de sécurité des données et anti-monopole.

Les régulateurs ont déclaré en juillet qu’ils intensifieraient le contrôle des entreprises technologiques chinoises dont les actions sont négociées sur des bourses étrangères. Les entrepreneurs qui sont en grande partie exclus du système financier public ont levé des milliards de dollars à l’étranger. Mais Pékin resserre le contrôle sur cela et promet de leur donner plus de moyens de lever des fonds en Chine.

« Après des recherches consciencieuses, la société commencera immédiatement ses opérations de radiation de la Bourse de New York et commencera les préparatifs pour s’inscrire à Hong Kong », a déclaré Didi sur son compte de réseau social. Hong Kong est un territoire chinois mais dispose d’un système de réglementation distinct qui autorise les étrangers investir dans sa bourse. Les marchés du continent sont pour la plupart interdits aux capitaux étrangers.

Didi Chuxing, dont le siège est à Pékin, a levé environ 4,4 milliards de dollars lors de ses débuts sur le marché le 30 juin. La société avait précédemment démenti une information selon laquelle elle prévoyait de racheter ses actions américaines.

Le parti au pouvoir considère les informations recueillies sur le public et l’économie de la Chine par le commerce électronique, les médias sociaux et d’autres entreprises privées comme un atout précieux et un risque pour la sécurité. . Il a déclaré que la société devait « rectifier les problèmes », mais n’a donné aucun détail. Didi a ensuite reçu l’ordre de supprimer 25 de ses applications des magasins en ligne.

Les entreprises chinoises vendent des actions à l’étranger depuis deux décennies, mais les régulateurs n’ont pas encore dit si les structures financières qu’elles utilisent sont conformes aux règles qui interdisent la propriété étrangère des sociétés Internet et limitent l’accès à d’autres industries. valeur des industries technologiques pour le public chinois en encourageant les entreprises à vendre des actions sur les marchés intérieurs. Les actions d’une poignée de sociétés continentales négociées à Hong Kong peuvent être achetées par des investisseurs chinois via des bourses continentales. Pendant ce temps, une bourse créée pour servir les entrepreneurs a commencé à négocier le 15 novembre à Pékin.

