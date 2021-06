Le Chinois Joeone fait ses débuts à Paris avec Louis-Gabriel Nouchi – WWD

PARIS – Joeone, un groupe de mode chinois réputé pour ses pantalons, a fait ses débuts à la Fashion Week de Paris jeudi avec une collection conçue par le designer émergent parisien Louis-Gabriel Nouchi, avant son propre défilé au Palais de Tokyo.

Le spectacle a commencé avec des mannequins portant de simples débardeurs pour mettre en valeur des pantalons de différentes coupes. Après cela, les modèles ont présenté des looks complets, modernes et faciles à porter.

C’est la deuxième offre de Nouchi après avoir été discrètement nommé directeur artistique de Joeone. Concevoir une douzaine de superbes pantalons n’est pas une tâche facile, a-t-il déclaré après le spectacle.

“C’est plus difficile que de faire une veste, surtout pour les vêtements pour hommes”, a-t-il ajouté.

L’un des points forts de la collection est l’utilisation d’un motif toile de jouy spécialement développé retraçant un voyage le long d’une route de la soie moderne, qui sert de manifestation de l’ambition de Joeone de s’étendre au-delà de la Chine, et conformément à la proposition du président chinois Xi Jinping. Initiatives One Belt One Road. Il présente des croquis du siège emblématique de la vidéosurveillance de Pékin, de la ligne d’horizon de Pudong à Shanghai, ainsi que des monuments de Paris comme le Louvre, l’Arc de Triomphe et la Grande Arche de la Défense.

Le spectacle a présenté une orientation plus jeune dont la marque a besoin pour courtiser les consommateurs chinois de plus en plus avertis de la mode et de la génération Z. Certains de ses concurrents locaux ont amélioré leurs images il y a une dizaine d’années.

Depuis 1989, Joeone a bâti un empire important en Chine. Le récit de la marque principale Joeone reste relativement inchangé. Il se targue d’être celui qui a standardisé la fabrication de pantalons en Chine et prétend qu’une paire de pantalons Joeone est vendue toutes les sept secondes.

Il gère plus de 2 700 magasins à travers le pays et possède des marques comme Vigano, Fun et Ziozia pour répondre à divers marchés de la mode – excellence vestimentaire italienne, collaborations de mode avec la culture pop IP et mode tendance sud-coréenne, respectivement.

Alors que le marché chinois de la mode évolue vers une direction plus jeune et plus décontractée, Jeone a tenté d’amener Maison Kitsuné en Chine dans le cadre d’une structure de joint-venture au début de 2019 et visait à ouvrir 50 magasins au cours des cinq prochaines années, mais l’accord a été annulé quelques-uns. mois après.

Nouchi a déclaré qu’il avait été embauché parce qu'”ils avaient besoin d’un regard neuf”, et son approche en matière de couture aide la marque à étendre son offre à des vêtements “faciles, luxueux, confortables et confiants”, et offre l’occasion de montrer au monde que “Joeone est tout à fait capable de faire un défilé de niveau Paris Fashion Week.

Nouchi a ajouté que la collection sera à nouveau présentée en Chine plus tard cette année et qu’elle sera vendue dans des magasins Joeone haut de gamme sélectifs à travers la Chine.

En plus de produire des collections de défilés, Nouchi a déclaré qu’il supervise également toutes les catégories de produits de Joeone, telles que les sacs et les chaussures, et qu’il pousse la marque à introduire des pantalons et des vestes en tricot.

Un porte-parole de Joeone a déclaré à WWD qu’après avoir surmonté des mois de communication longue distance en raison de restrictions de voyage, la marque était satisfaite du résultat, et la société pense que ce n’est “que le début” de son nouveau voyage avec Nouchi.