Le chiot berger allemand d’un policier du Kansas décapité lors d’une attaque ciblée, selon la police

Un chiot de 3 mois appartenant à un officier de police du Kansas a été abattu et décapité dans ce que les enquêteurs ont qualifié d’attaque ciblée en raison de la carrière du propriétaire dans l’application des lois.

L’officier du service de police de Parsons n’était pas en service lorsqu’elle a annoncé le 3 décembre que son chiot berger allemand, nommé Ranger, avait été tué, ont annoncé les autorités cette semaine.

« Je ne peux même pas décrire mes sentiments de dédain pour la (les) personne(s) responsable(s). Je suis un passionné des chiens car j’ai clairement fait savoir à la communauté au fil des ans que je suis ici, j’ai 2 chiens de sauvetage, un que je adopté de notre refuge local », a déclaré le chef de la police de Parsons, Robert Spinks, dans un communiqué. « Le niveau de lâcheté qui amènerait quelqu’un à tuer un petit chiot nommé ‘Ranger’ est étonnant. »

Ranger, un berger allemand appartenant à un officier de police du Kansas, a été décapité lors d’une attaque ciblée, ont annoncé les autorités. (Police de Parsons)

Le chiot a été laissé dans une cour clôturée vers 7 heures du matin et retrouvé plus tard à 14 heures, gisant mort dans la cour avec la tête coupée.

« Il semble que Ranger ait été sorti de l’arrière-cour par les suspects et emmené dans un autre endroit où il a probablement reçu une balle dans la tête », a indiqué un communiqué de la police. « C’est la tête a ensuite été tranchée. »

Le corps et la tête décapités du chien ont ensuite été ramenés dans la cour, a indiqué la police. Les enquêteurs pensent que le chien a été ciblé parce que son propriétaire est un policier.

« Si quelqu’un est prêt à mutiler un chiot innocent en raison de la nature même de la carrière du propriétaire, il est alors possible que le suspect soit prêt à aller encore plus loin et à attaquer des enfants ou des membres de la famille innocents pour faire une déclaration », indique le communiqué de la police. .

Le chef adjoint de la police de Parsons, Dennis Dodd, a déclaré que le suspect savait que le chiot appartenait à un policier.

« Nos officiers sont attaqués, frappés, frappés à coups de pied, mordus, griffés, insultés par tous les noms du livre et même craché dessus, dans le cadre de notre travail, mais ce genre d’attaque insensée contre un chiot au domicile d’un officier ne peut pas être toléré », a-t-il déclaré.

Les autorités ont initialement offert une récompense de 1 000 $ pour les informations menant à une arrestation et à une condamnation. Cela a grimpé jusqu’à 4 000 $ après les dons reçus des résidents.

Les responsables pourraient faire face à des accusations de cruauté envers les animaux et d’intrusion.