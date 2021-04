Le chipset Pixel 5a 5G a peut-être été révélé grâce à Android 12

Le Google Pixel 5a 5G pourrait être repoussé pour une version limitée plus tard cette année, mais cela ne signifie pas que les fuites cesseront d’arriver. Étonnamment, on n’en sait pas trop sur l’appareil, à part le fait qu’il sera étrangement similaire aux smartphones Pixel les plus récents. La dernière information nous donne enfin une idée du chipset auquel nous pourrions nous attendre dans le prochain smartphone de milieu de gamme, et cela nous a laissé nous gratter la tête.

Selon un rapport de 9to5Google, le code de la dernière version d’Android 12 Developer Preview fait référence à «Barbet», le nom de code du Pixel 5a 5G, ainsi qu’à «sm7250», qui pointe vers le Qualcomm Snapdragon 765. C’était la puce qui alimentait de nombreux les meilleurs téléphones Android de l’année dernière, y compris le Google Pixel 5.

Si c’est vrai, cela signifierait que le Pixel 5 et le Pixel 5a 5G partageront des conceptions similaires et le même chipset, tout comme le Pixel 5 et le Google Pixel 4a 5G. Cela confondrait sans aucun doute la gamme de smartphones de Google, étant donné que ses appareils arborent tous le même design depuis le Google Pixel 4a, mais avec des versions douteusement décalées. Cela signifie également que le Pixel 5a 5G utiliserait un chipset vieux d’un an mais toujours capable au lieu du plus récent Qualcomm Snapdragon 780G.

Étant donné que le Pixel 5a 5G verra une version limitée aux États-Unis et au Japon, il pourrait être logique que Google ne gaspille pas d’argent et de ressources pour fournir à l’appareil un chipset plus récent et faire place à un smartphone encore moins cher. Quels que soient les plans de Google, il reste encore du temps avant le lancement prévu de l’appareil. On a d’abord pensé que le Pixel 5a arriverait à Google I / O 2021, et même si cela n’est peut-être plus vrai, il y a peut-être quelques autres versions matérielles à espérer entre-temps.