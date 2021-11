Le chirurgien général de Trump s’exprime sur la vaccination des enfants

Le Dr Jerome Adams, qui a été chirurgien général des États-Unis sous l’ancien président Trump, a déclaré mercredi qu’il ferait vacciner sa fille de 11 ans contre le COVID-19, car les avantages l’emportent clairement sur les risques.

« Il s’agit vraiment de faire tout ce que nous pouvons pour protéger nos enfants et leur donner les meilleures chances possibles de grandir en bonne santé et forts », a déclaré Adams à Fox News.

Mardi, les responsables de la santé ont donné leur approbation finale au vaccin COVID-19 de Pfizer pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, ouvrant ainsi 28 millions d’Américains supplémentaires au vaccin.

Le chirurgien général des États-Unis Jerome Adams, à gauche, Demetrius Mcalister, technicien des urgences aux coudes, après que Mcalister a reçu le vaccin Pfizer COVID-19 à l’hôpital Saint Anthony de Chicago, le mardi 22 décembre 2020. (Youngrae Kim/Chicago Tribune via PA, piscine)

Depuis que la pandémie a éclaté il y a environ 19 mois, il y a eu plus de 8 300 hospitalisations liées au coronavirus et au moins 94 décès dus au virus dans le groupe d’âge 5-11 ans.

« Le risque est plus faible pour les enfants que pour les adultes, mais un risque plus faible ne signifie pas aucun risque », a déclaré Adams.

LE VACCIN COVID-19 POUR ENFANTS A ÉTÉ EMBALLÉ ET EXPÉDIÉ

« COVID-19 était la sixième cause de décès chez les enfants le mois dernier. Et en tant que parents, nous faisons des choses tous les jours pour protéger nos enfants des risques qui sont éloignés, ou des choses qui ne semblent pas être de gros risques, » il a dit. « Nous attachons nos enfants à la ceinture de sécurité, nous leur faisons porter des casques de vélo, nous leur mettons de la crème solaire pour les protéger du cancer de la peau dans 60 ans. »

La version pédiatrique du vaccin de Pfizer est essentiellement la même, sauf qu’elle ne contient qu’un tiers de la dose – 10 microgrammes au lieu de 30 microgrammes.

Sur les 3 100 enfants de l’essai Pfizer, la plupart d’entre eux ont développé des anticorps tout aussi puissants que chez les adolescents et les jeunes adultes, avec des réactions négatives similaires ou moins nombreuses telles que des fièvres et des douleurs aux bras.

La myocardite, l’effet secondaire le plus grave associé au vaccin, est extrêmement rare mais plus répandue chez les adolescents et les jeunes hommes.

Les vaccins pourraient également être un soulagement bienvenu pour les enfants de tout le pays qui ont vu leur éducation et leur vie sociale perturbées par la pandémie.

« La principale raison pour laquelle ma propre fille voulait se faire vacciner est que cela réduira les chances qu’elle doive se mettre en quarantaine et manquer l’école et manquer de sport », a déclaré Adams. « Il y a un réel avantage social à faire vacciner les enfants. »

Les cas de COVID-19 ont diminué aux États-Unis au cours des deux derniers mois, passant d’un pic d’environ 164 000 nouveaux cas par jour début septembre à 71 000 nouveaux cas lundi, selon les données du CDC.

Pourtant, certains responsables craignent que les prochaines vacances d’hiver ne provoquent une augmentation des cas où les gens se rassemblent à l’intérieur, où il est plus facile de transmettre le coronavirus.

« L’idée que votre enfant se fasse vacciner puisse réduire les chances qu’il se transmette à un membre de la famille aimé, je pense, est une raison importante pour le faire vacciner », a déclaré Adams.