Le choc classique lance la nouvelle saison de Premier League sur talkSPORT

GameDay est de retour sur talkSPORT et nous lançons la nouvelle saison de Premier League avec un classique – Manchester United contre Leeds United.

Nous avons eu l’Euro 2020 et nous avons eu les Jeux olympiques de Tokyo et maintenant, le football de haut niveau est de retour. Quel été !

Man United d’Ole Gunnar Solskjaer affronte Leeds en Premier League ce week-end

Manchester United et Leeds lanceront leurs campagnes 2021/22 à Old Trafford samedi midi.

Il y aura salle comble au Théâtre des Rêves alors que les deux parties renouvellent leur célèbre rivalité.

United a battu Leeds 6-2 à domicile la saison dernière avec Scott McTominay et Bruno Fernandes marquant deux fois.

Les Red Devils s’attendent à de grandes choses cette saison et les nouvelles recrues Raphael Varane et Jadon Sancho pourraient faire leurs débuts samedi.

Leeds, quant à lui, voudra se venger de cette défaite alors que l’équipe de Marcelo Bielsa cherche à lancer sa saison en beauté.

talkSPORT vous apportera encore une fois une multitude de commentaires exclusifs cette saison et sera à Manchester pour cette confrontation gigantesque.

Manchester United v Leeds : comment écouter

Ce match débutera à 12h30 le samedi 14 août.

La couverture complète d’Old Trafford sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 11h.

Reshmin Chowdhury sera votre hôte et les commentaires proviendront de Sam Matterface et Andy Townsend.

Jadon Sancho pourrait faire ses débuts à Man United contre Leeds samedi Manchester United v Leeds: Nouvelles de l’équipe

Man United a reçu un coup de pouce avec le retour de Bruno Fernandes, Luke Shaw, Harry Maguire et Victor Lindelof contre Everton le week-end dernier.

Raphael Varane devrait être sur le banc après son départ du Real Madrid tandis que son collègue Jadon Sancho pourrait commencer.

David de Gea devrait être nommé dans le but avec Dean Henderson, mais Jesse Lingard a été testé positif pour Covid-19 et sera porté disparu avec les absences à long terme de Marcus Rashford et Alex Telles pour United.

En attendant, Kalvin Phillips pourrait débuter malgré ses exploits avec l’Angleterre à l’Euro 2020 cet été.

Liam Cooper a fait son début d’été lors du match nul 2-2 avec Villarreal, mais Stuart Dallas pourrait être chargé de remplacer à nouveau l’arrière gauche.

La nouvelle recrue Junior Firpo est arrivée dans le cadre d’un contrat de 12,8 millions de livres sterling de Barcelone pour remplacer Ezgjan Alioski, mais a raté les deux derniers matchs d’échauffement de Leeds avec un léger coup.

Diego Llorente est également incertain pour le choc avec United à Old Trafford après avoir quitté le terrain blessé contre le Real Bettis le mois dernier.

Scott McTominay a marqué deux fois alors que Man United écrasait Leeds 6-2 la saison dernière Manchester United contre Leeds : qu’est-ce qui a été dit ?

La star de Man United, David de Gea : « Tout le monde est impatient et excité de lancer une autre nouvelle saison.

« Nous avons été en mesure d’obtenir une bonne pré-saison, et eh bien, tout commence maintenant. Nous devons être à cent pour cent et donner tout ce que nous avons à chaque match.

“En commençant par moi, et avec tout le monde dans l’équipe, nous devons tous donner absolument tout, et vraiment y être, au sommet de notre jeu, tout mettre en œuvre pour réaliser de grandes choses et gagner des trophées. Parce que c’est ce que mérite ce club.

“C’est une toute nouvelle saison et le premier match est toujours difficile”, a-t-il commencé, “vous ne savez pas dans quelle forme sera votre adversaire.

« Ce sera totalement différent du match à domicile de la saison dernière contre Leeds. C’était une belle victoire contre Leeds, un si grand rival que nous n’avions pas affronté depuis si longtemps. Mais c’est du passé maintenant. Ce sera un autre scénario de film ce week-end.

« Nous savons déjà comment joue Leeds. C’est une équipe avec un jeu de très haute intensité, qui y va à cent pour cent pendant les quatre-vingt-dix minutes. C’est une équipe solide et durable, mais nous jouons à domicile avec nos fans derrière nous, nous serons bien préparés et espérons que nous performerons bien et que nous obtiendrons le bon résultat.

.

Les Leeds de Marcelo Bielsa se rendent à Old Trafford pour leur match d’ouverture de la Premier League Manchester United contre Leeds: statistiques et faits sur les matchs que Manchester United et Leeds United devraient affronter lors de leurs premiers matches de championnat de haut niveau de la saison pour la première fois depuis 1970- 71, avec Leeds gagnant 1-0 à Old Trafford avec un but de Mick Jones avant de terminer deuxième de la ligue cette saison.Leeds est sans victoire lors de ses 16 dernières visites en championnat à Old Trafford contre Manchester United (D6 L10) depuis un Victoire 1-0 en février 1981 et défaite 6-2 la saison dernière. Leeds a disputé plus de matches de Premier League à Old Trafford sans gagner que tout autre stade (13). Manchester United a perdu son premier match de Premier League la saison dernière, s’inclinant 3-1 à Old Trafford contre Crystal Palace. Ils n’ont pas perdu leur match d’ouverture de haut niveau au cours des saisons consécutives depuis 1972-73 et 1973-74, avant d’être relégués au cours de la dernière saison. Après 14 saisons consécutives de haut niveau sans perdre leur match d’ouverture entre 1990-91 et 2003-04, Leeds a subi une défaite 4-3 contre Liverpool la saison dernière. Ils ont perdu pour la dernière fois leur premier match de championnat de haut niveau au cours de saisons consécutives en 1980-81 et 1981-82. Manchester United a concédé 28 buts à domicile en Premier League la saison dernière, leur plus grand nombre à Old Trafford en une seule campagne depuis 1962-63 ( 38). En effet, Old Trafford a vu plus de buts marqués que tout autre stade de Premier League la saison dernière (66 – F38 A28), tandis que les matchs à l’extérieur de Leeds ont été plus prolifiques que toute autre équipe (67 buts – F34 A33). Leeds United a pris fin la saison dernière. sur une série de quatre victoires consécutives en Premier League, seuls Arsenal et Liverpool ayant des séries de victoires plus longues pour terminer la campagne (tous deux cinq). Les Blancs ont remporté cinq matchs consécutifs de Premier League en mars et avril 2001, une série de six. Au cours des 10 derniers matchs de Premier League de 2020-21, seul Liverpool (26) a remporté plus de points que Leeds (23), qui en a remporté sept et a fait match nul deux de ses 10 derniers. Leeds a également perdu le moins de points par rapport aux positions gagnantes la saison dernière (6) et a obtenu le meilleur ratio de victoires en marquant le premier (89% – P18 W16) de toutes les équipes. Les cinq derniers matchs d’ouverture de Manchester United à un Premier La campagne de championnat a vu un joueur marquer son premier but en championnat pour le club – Zlatan Ibrahimovic en 2016-17, Romelu Lukaku en 2017-18, Luke Shaw en 2018-19, Daniel James en 2019-20 et Donny van de Beek la saison dernière. Parmi ces joueurs, seul Luke Shaw n’a pas été signé au club au cours de cet été. Mason Greenwood de Manchester United a marqué six buts lors de ses huit dernières apparitions en Premier League en 2020-21, après n’en avoir marqué qu’un lors de ses 23 premiers buts. Le joueur de 19 ans a marqué 17 buts en Premier League au total, avec seulement quatre joueurs de plus à l’adolescence dans la compétition (Michael Owen, Robbie Fowler, Wayne Rooney et Nicolas Anelka). Patrick Bamford et Jack Harrison ont tous deux marqué en Premier match de championnat de la saison de Leeds United au cours des deux dernières saisons, contre Bristol City et Liverpool. Seuls deux joueurs de Leeds ont marqué lors du premier match de championnat trois saisons consécutives : Russell Wainscoat (1926-27 – 1928-29) et Harold Brook (1954-55 – 1956-57).