Le choc de la Premier League à Elland Road en direct exclusivement sur talkSPORT 2

Leeds accueille Everton en Premier League ce week-end alors qu’ils cherchent à riposter après leur lourde défaite contre Manchester United le week-end dernier.

Les hommes de Marcelo Bielsa ont été battus 5-1 à Old Trafford lors de leur premier match de la saison de haut niveau.

.

L’Everton de Rafa Benitez accueille Southampton ce week-end

Everton, quant à lui, a battu Southampton 3-1 alors que Rafa Benitez a pris le départ parfait de son mandat Toffees.

Everton a également battu Leeds lors de ce match la saison dernière avec Dominic Calvert-Lewin marquant le vainqueur lors d’une victoire 2-1.

Benitez a un bon bilan face aux Blancs mais qui sortira vainqueur ce samedi ?

Leeds contre Everton : comment écouter

Ce match débutera à 15 heures le samedi 21 août.

La couverture complète d’Elland Road sera exclusivement en direct sur talkSPORT 2, avec notre préparation d’avant-match à partir de 14h.

Dan Windle sera votre hôte et les commentaires proviendront de Ian Danter et Perry Groves.

Pour vous connecter, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

.

Ce fut un après-midi misérable pour Leeds et leurs fans à Old Trafford le week-end dernier Leeds v Everton: nouvelles de l’équipe

Le défenseur Diego Llorente devrait manquer, mais Leeds n’a plus de problèmes à affronter.

Marcelo Bielsa pourrait bien apporter des changements après leur passage à Man United.

Kalvin Phillips devrait être d’accord pour commencer à être sur le banc à Old Trafford.

Pour Everton, James Rodriguez ne sera plus disponible.

Les Toffees n’ont pas non plus de nouvelles préoccupations.

Leeds contre Everton : qu’est-ce qui a été dit ?

L’entraîneur-chef de Leeds, Marcelo Bielsa : « Ce qui a fait son succès, c’est qu’il forme une équipe très compacte, difficile à battre et qu’il parvient toujours à tirer le maximum des joueurs qu’il dirige.

« Il n’y a pas eu de gros changements en ce qui concerne les joueurs, les joueurs sont fondamentalement les mêmes que la saison dernière.

« Les défis auxquels je m’attends sont ceux que j’ai mentionnés à propos de Benitez, ils sont forts, efficaces et difficiles à battre.

“La Premier League avec et sans fans n’est pas la même, les fans de Leeds ne sont pas les mêmes que la majorité des autres fans de la ligue, non seulement parce qu’ils sont nos fans, mais parce qu’ils sont si généreux à chaque match et ce est unique.

« Des matchs comme ceux que nous avons perdus samedi dernier génèrent des blessures que vous n’oubliez pas facilement et à l’avenir, vous pouvez faire des choses qui génèrent de nouveaux souvenirs pour empêcher celui-ci d’être présent.

“La chose qui nous fait le plus mal dans une défaite comme celle-ci, c’est que l’attente et l’espoir des fans avant ce match, ça fait très mal de décevoir et de ne pas donner ce qu’on attend de nous.

“Cela produit de la souffrance et le prochain match offre une chance de rembourser une partie de la dette.”

.

Everton a battu Southampton le week-end dernier Leeds contre Everton: statistiques et faits du match Les deux rencontres de championnat entre Leeds et Everton ont été remportées par l’équipe visiteuse la saison dernière, Leeds l’emportant 1-0 à Goodison Park et Everton 2-1 à Elland Road. Avant cela, l’équipe à l’extérieur n’avait remporté qu’une seule des 27 précédentes rencontres de haut niveau entre les équipes. Everton a remporté une victoire 2-1 en Premier League à Elland Road contre Leeds la saison dernière, tandis que les Toffees cherchent à remporter la ligue consécutive à l’extérieur. matchs contre Leeds pour la première fois dans ce qui est leur 54e visite de ce type.Leeds United a perdu son premier match de haut niveau à domicile lors d’une seule de ses 16 dernières saisons à ce niveau (W10 D5), s’inclinant 2-0 contre Sheffield mercredi en 1996-97 sous Howard Wilkinson. Leeds United n’a pas perdu ses deux premiers matchs contre une campagne de haut niveau depuis 1980-81, perdant 5-1 à Manchester United sur MD1. Everton a gardé sa cage inviolée en six de leurs huit derniers matchs à l’extérieur en Premier League, bien qu’ils aient perdu 5-0 lors de leur dernier match de ce type. Cependant, les Toffees n’ont pas non plus réussi à marquer dans quatre de leurs six derniers matchs sur la route dans la compétition. Leeds de Marcelo Bielsa a remporté ses deux derniers matchs à Elland Road en Premier League la saison dernière (3-1 contre les Spurs et West Brom), et cherchera à enregistrer trois victoires consécutives à domicile dans l’élite pour la première fois depuis août 2001 sous David O’Leary (une série de cinq). Le manager d’Everton, Rafael Benítez, a remporté ses trois précédents matchs à l’extérieur contre Leeds en toutes compétitions, avec chaque victoire à la tête d’un club différent – ​​septembre 2009 avec Liverpool (Coupe de la Ligue), décembre 2012 avec Chelsea (Coupe de la Ligue) et novembre 2016 avec Newcastle (Championnat). L’ailier de Leeds United Raphinha a marqué dans leurs deux Matchs de Premier League contre Everton la saison dernière – le seul joueur blanc à avoir marqué lors de trois apparitions consécutives contre Everton dans toutes les compétitions est Peter Lorimer entre novembre 1975 et janvier 1978 (deux matchs de championnat et un match nul en Coupe de la Ligue).Leeds United’s Pa truc Bamford et Dominic Calvert-Lewin d’Everton ont tous deux marqué 17 buts en Premier League depuis le début de la saison dernière – le seul joueur anglais à avoir marqué plus au cours de cette période est Harry Kane (23). Depuis le début de 2019-20, L’attaquant d’Everton Dominic Calvert-Lewin a marqué 12 buts de la tête en Premier League – plus que tout autre joueur à cette époque.