Le choc de la Premier League à Molineux en direct sur talkSPORT

Les loups et Brentford s’affronteront à Molineux lors du coup d’envoi de ce samedi en Premier League.

Les Wolves de Bruno Lage ont démarqué le week-end dernier en battant Watford 2-0.

Les loups et Brentford devraient se rencontrer dans l’élite pour la première fois depuis 1947

Brentford, quant à lui, a fait un début de vie décent en Premier League, mais a perdu à domicile contre Brighton la dernière fois.

Ces deux-là ne se sont pas rencontrés dans l’élite depuis que Brentford a remporté une victoire 4-1 sur les Wolves en 1947.

Maintenant, ils sont prêts à se rencontrer à nouveau et talkSPORT sera présent pour vous apporter toute l’action.

Pedro Neto et Jonny Otto seront toujours portés disparus pour les Wolves mais ils n’ont pas de nouvelles inquiétudes.

La signature estivale de Hee-Chan Hwang pourrait faire son premier départ en championnat après avoir quitté le banc pour marquer contre Watford le week-end dernier.

Brentford n’a pas non plus de nouveaux problèmes à régler.

Le nouvel arrivant Yoane Wissa sera à la recherche de son premier départ en championnat tandis que Josh Dasilva et Mads Bech Sorensen resteront absents.

Wolves v Brentford: Statistiques du match Les Wolves ont remporté trois de leurs quatre derniers matches de championnat contre Brentford (D1), s’imposant 3-0 à Molineux lors de leur dernière rencontre en janvier 2018. Brentford n’a remporté qu’un de ses cinq matches de championnat à l’extérieur contre les Wolves au 21e siècle (D1 L3), remportant 2-0 lors d’un match de championnat en octobre 2015.Aucune des 10 rencontres de haut niveau entre les Wolves et Brentford n’a été un match nul (5 victoires chacune), Brentford s’imposant à domicile et à l’extérieur dans le dernière campagne au cours de laquelle les équipes se sont rencontrées dans la première division (1946-47). Depuis leur retour dans l’élite en 2018-19, les Wolves ont remporté six de leurs huit matches de championnat à domicile contre des équipes promues, faisant match nul avec Sheffield United en 2019 -20 et perdre contre West Bromwich Albion la saison dernière. La victoire 2-0 des Wolves à Watford la dernière fois a mis fin à une série de six défaites consécutives en championnat. Cependant, les Wolves ont perdu chacun de leurs trois derniers matches de championnat à domicile, le dernier ayant connu une plus longue série de défaites en championnat à Molineux en octobre/novembre 2016 (4). Seul Norwich (8) a eu moins de tirs cadrés en Premier League cette saison. que Brentford (9), les Bees n’ayant réussi qu’un seul tir cadré la dernière fois contre Brighton. Cependant, à l’autre bout du terrain, seul Manchester City (2,2) a un nombre de buts alloués attendu inférieur à celui de Brentford (2,7). Les loups font en moyenne 17,8 tirs par match et cinq tirs cadrés par match en Premier League cette saison, à la fois leurs plus grands nombres en une seule campagne dans la compétition. Brentford n’a concédé que deux buts lors de leurs quatre matchs de Premier League jusqu’à présent – une seule des 49 autres équipes à jouer dans la compétition n’a concédé que deux buts lors de leurs cinq premiers matchs dans le concurrence; Everton en 1992-93. Raúl Jiménez des Wolves a réussi plus de tirs sans marquer que tout autre joueur de Premier League cette saison (13), tandis que son coéquipier Trincao a eu le plus de tentatives cadrées sans trouver le filet jusqu’à présent (7 ).Hwang Hee-Chan est sorti du banc pour marquer lors de ses débuts en Premier League pour les Wolves la dernière fois – aucun joueur n’a jamais marqué lors de ses deux premières apparitions pour le club dans la compétition.