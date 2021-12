Le choc de Tottenham Conference League avec Rennes reporté en raison de Covid

Le match de l’Europa Conference League entre Tottenham Hotspur et Rennes jeudi a été reporté au milieu du nombre de cas de Covid-19 parmi la configuration des Spurs.

Antonio Conte a confirmé lors de sa conférence de presse d’avant-match qu’il y avait huit joueurs et cinq membres du personnel qui ont été testés positifs pour le virus.

La situation a jeté le doute sur leur prochain match de Premier League contre Brighton dimanche. Avant cela, cependant, ils devaient conclure leur groupe de Ligue de Conférence contre Rennes.

Le match décisif n’aura désormais pas lieu jeudi, a confirmé le club.

Aucune nouvelle date pour le match n’a encore été programmée. Tottenham a déclaré qu’ils étaient en pourparlers avec l’instance dirigeante de l’UEFA au sujet du report.

Par ailleurs, le club a révélé dans un communiqué avoir fermé la zone d’équipe première de son centre de formation. Ils ont pris la décision en consultation avec l’Agence de sécurité sanitaire.

D’autres parties du centre de formation restent opérationnelles, ont-ils précisé.

Il reste à voir ce qui se passera concernant le match de Brighton ce week-end.

Conte admet avoir fait peur à Tottenham

Avant que la nouvelle ne soit confirmée, Conte a déclaré qu’il y avait un sentiment d’inquiétude au club.

« Le problème est que chaque jour, nous avons des personnes atteintes de Covid », a-t-il déclaré à propos de leur grand nombre de cas positifs. «Les gens qui hier n’étaient pas positifs, aujourd’hui étaient positifs et nous continuons à avoir des contacts avec des gens que nous pensons être négatifs mais le lendemain ils deviennent positifs.

«Je pense que c’est un problème grave, et c’est dommage car lors de la conférence de presse, j’aimerais parler de football et du prochain match et non de Covid.

« Mais la situation est grave. Chaque jour, nous avons du positif. Aujourd’hui un joueur et un membre du staff.

«Je pense que le pire, c’est que nous ne savons pas et nous continuons à avoir des contacts avec des gens qui la veille n’étaient pas négatifs. Ce n’est certainement pas une bonne situation. On a une séance d’entraînement pour préparer le match contre Rennes, mais c’est très difficile.

« À la fin de la séance d’entraînement aujourd’hui, encore un joueur positif. Un autre membre du personnel est positif. Demain qui ? Moi? Un autre joueur ? Un autre membre du personnel ? Et nous continuons ainsi. »

