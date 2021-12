Le choc des autocollants de viande frappe alors que la pénurie de main-d’œuvre se poursuit

Les prix des morceaux de viande de première qualité ont augmenté de 25 %, les agriculteurs et les consommateurs en pâtissant.

Tom Eikman, propriétaire d’Eikman’s Processing à Seward, dans l’Illinois, un transformateur de viande de troisième génération de petite taille, a déclaré qu’une pénurie de manipulateurs de viande qualifiés et la hausse des coûts affligent l’industrie.

«Nous avons besoin de personnes capables de prendre un quart avant d’un bœuf et de le décomposer en faux-filet, en rôti de paleron et en bœuf haché. Nous avons constamment essayé de trouver cette source de main-d’œuvre et de supprimer », a déclaré Eikman.

Eikman a une théorie selon laquelle bon nombre des gars de longue date qui ont occupé les postes qualifiés de transformation de la viande ont pris leur retraite tôt en raison de la pandémie. Les travailleurs gagnent 18 $ de l’heure chez Amazon. Certains n’aiment pas se tenir debout dans des installations glacées, soulevant des carcasses de viande de 70 livres pour moins d’argent.

La solution au problème de la pénurie de main-d’œuvre dans l’industrie de la viande n’est pas simple, a déclaré Eikman. Il espère que les collèges communautaires enseigneront la science de la viande – pas seulement aux personnes à la recherche d’emplois au niveau de la gestion. Les employeurs frustrés se tournent également vers le Mexique pour recruter des cols bleus, espérant que le gouvernement fédéral élargira les possibilités de visa de travail.

Eikman a déclaré qu’il s’attend à ce que les prix élevés de la viande se maintiennent l’année prochaine. En raison de la consolidation à grande échelle, la plupart de la viande dans les magasins de l’Illinois provient de quatre conglomérats géants de transformation de la viande. Les transformateurs de viande de taille moyenne qui étaient autrefois concurrents ont tous été absorbés par les quatre grands.

Big Agriculture dicte les prix de la viande, a expliqué Eikman. Son usine de transformation pourrait les réduire à court terme et vendre des steaks en dessous de leurs taux du marché. Cependant, la nouvelle serait rapidement connue et Eikman serait à court d’inventaire.

Alors ses mains sont liées. Il n’a pas d’autre choix que de s’aligner et de facturer les taux du marché, a-t-il soutenu.

S’il y avait huit conglomérats géants de transformation de la viande plutôt que quatre, la situation pourrait être un peu meilleure pour les agriculteurs et les consommateurs, a déclaré Eikman. Dans le sud de l’Illinois, Saline River Processors met en place une grande usine de transformation de la viande avec le pouvoir de rivaliser avec les quatre grands. L’entreprise espère être opérationnelle à l’automne 2022.

« Il est devenu plus économique d’acheter la moitié d’un bœuf et de le mettre au congélateur à la maison », a déclaré Eikman. « Ensuite, le plus dur : il n’y a pas de travail pour le faire. Nous sommes donc dans un cercle continu.